Vírusová nákaza v Číne sa šíri, nový prípad hlási Južná Kórea

Dva nové prípady sa objavili v pekinskom obvode Ta-sing.

20. jan 2020 o 6:55 (aktualizované 20. jan 2020 o 7:07) TASR

PEKING. V Číne pribudli cez víkend desiatky nových prípadov zápalu pľúc, ktorý spôsobil doteraz neznámy druh koronavírusu.

Hlásené boli už aj mimo veľkomesta Wu-chan, odkiaľ sa vírus zrejme začal šíriť.

Informovali o tom agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na miestne zdravotnícke úrady.

Vyše sto nových prípadov

Vo Wu-chane evidovali v sobotu a nedeľu 136 nových prípadov. Chorobe tam zároveň podľahla tretia osoba.

Dva nové prípady sa objavili v pekinskom obvode Ta-sing. Stav pacientov, ktorí predtým navštívili Wu-chan, je podľa úradov stabilný.

V provincii Kuang-tung je od 11. januára v karanténe 66-ročný muž pochádzajúci z mesta Šen-čen, ktorý dostal horúčku a vykazoval ďalšie príznaky po tom, ako sa vrátil z návštevy príbuzných vo Wu-chane.

V súčasnosti je podľa agentúry AFP v Číne zaznamenaných 201 prípadov nákazy neznámym vírusom. Vo Wu-chane je stále hospitalizovaných 170 ľudí vrátane deviatich v kritickom stave.

Prvý prípad v Južnej Kórei

Mimo Číny boli hlásené dva prípady v Thajsku a jeden v Japonsku, pričom všetky sa týkajú ľudí z Wu-chanu alebo tých, ktorí ho nedávno navštívili.

Najnovšie potvrdili prvý prípad ochoreniav v Južnej Kórei v pondelok . Uviedla to agentúra Jonhap.

Ako informovalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), u 35-ročnej Číňanky zistili v nedeľu po príchode na medzinárodné letisko v Inčcheone horúčku, problémy s dýchaním a iné príznaky. Následne bola pozitívne testovaná na spomínaný koronavírus.

Žena minulý týždeň odcestovala do čínskeho mesta Wu-chan, odkiaľ sa nový vírus začal vlani v decembri zrejme šíriť.

Podľa KCDC prišla pacientka v sobotu do nemocnice vo Wu-chane so symptómami prechladnutia a dostala predpísané lieky.

Po prílete do mesta Inčcheon ju vzali do karantény. Jej stav je stabilný a následne bola premiestnená do izolácie v nemocnici.

Stovky miliónov Číňanov cestujú

V metropolitnej oblasti Wu-chanu žije takmer 11 miliónov ľudí. Mesto je dôležitým dopravným uzlom, a to aj počas každoročných osláv lunárneho Nového roka, keď stovky miliónov Číňanov cestujú po krajine, aby navštívili príbuzných. Čínsky nový rok tento rok pripadá na 25. január.

Nový kmeň koronavírusu vyvolal obavy, pretože patrí to tej istej rodiny ako vírus spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo v Číne a Hongkongu takmer 650 ľudí.

Vedci z univerzity Imperial College London však predpokladajú, že rozšírenie nového vírusu je omnoho väčšie, ako je známe a počet pacientov odhadujú na viac ako 1700.