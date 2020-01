Pátranie po nezvestných turistoch pri Annapurne prerušili ďalšie lavíny

Po páde lavíny je nezvestných sedem ľudí.

19. jan 2020 o 16:17 SITA

KÁTHMANDU. Pátranie po štyroch juhokórejských turistoch a troch nepálskych sprievodcoch, ktorí sa stratili po piatkovej lavíne pri himalájskom masíve Annapurna, prerušili nové lavíny, ktoré spadli na neďalekú populárnu turistickú trasu.

Z viacerých častí takzvaného Annapurnského okruhu, ktorý masív obkolesuje, cez víkend záchranári evakuovali približne 200 horolezcov a letecky ich previezli do bezpečia, informovala predstaviteľka nepálskeho ministerstva turizmu Míra Áčarja.

Súvisiaci článok Po páde lavíny pri Annapurne je nezvestných sedem ľudí Čítajte

Ako vysvetlila, nové, menšie lavíny vytvorili pre záchranárov nebezpečné podmienky na vstup do oblasti, kde naposledy videli spomínaných siedmich nezvestných, no plánujú už druhú záchrannú misiu. Tá však bude musieť počkať na to, až prestane padať sneh a ľad.

Piatková lavína spadla na Annapurnský okruh po týždni dažďov a sneženia. Juhokórejské ministerstvo zahraničia informovalo, že lavína spadla ešte predpoludním v nadmorskej výške 3 230 metrov.

Piati Juhokórejčania, ktorí boli v tom istom tíme ako nezvestní, boli podľa neho v bezpečí. Nezvestní turisti, tridsiatnička, päťdesiatnička a dvaja päťdesiatnici, sú učitelia, ktorí v Nepále pôsobia ako dobrovoľníci, uviedol rezort, ktorý citovala tlačová agentúra Jonhap.

Jonhap tiež informovala, že Južná Kórea vyslala do Káthmandu pohotovostný tím, v ktorom sú dvaja vládni zamestnanci, predstavitelia zo vzdelávacieho orgánu a agentúry cestovného ruchu, aby pomohol pri pátraní.

Juhokórejský konzul, ktorý sídli v nepálskej metropole, podľa agentúry vycestoval na miesto nešťastia, aby vyzval na pokračovanie v záchrannej operácii.

Juhokórejský prezident Mun Če-in v nedeľu na sociálnej sieti Facebook sľúbil najväčšie úsilie na nájdenie nezvestných turistov.