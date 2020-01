Petr Fiala parodoval Babišovu slovenčinu a obhájil post predsedu ODS

Občianska demokratická strana si zvolila staronové vedenie.

18. jan 2020 o 14:00 TASR

PRAHA. Občianska demokratická strana (ODS) si v sobotu zvolila staronové vedenie. Post predsedu stany znova obhájil Petr Fiala (ODS), ktorý v prejave zdôraznil, že strana je pripravená vrátiť sa do vlády.

Fiala zvíťazil s 90,6 percentami hlasov. Podporilo ho 470 z 505 platne hlasujúcich delegátov. "Na nasledujúcom kongrese bude ODS silnou vládnou stranou," sľúbil po zverejnení výsledkov Fiala.

Fiala parodoval Babišovu slovenčinu

V kandidátskom prejave poďakoval voličom, ktorí volili ODS v komunálnych a senátnych voľbách. "Urobili sme zo Senátu užitočnú poistku našej demokracie," povedal v úvodnom prejave.

Líder ODS ďalej kritizoval súčasného českého premiéra a šéfa vládnuceho hnutia ANO Andreja Babiša.

"Počujeme iba plno rečí a papierové plány a päťročnice," vyhlásil Fiala, pričom parodoval Babiša, ktorý občas používa svoju rodnú slovenčinu.

"Z vedenia štátu zaznieva podivný zvuk, ako je všetko vynikajúcno," povedal Fiala.

ODS sa chce vrátiť do vlády

Jednodňový kongres ODS sa začal v sobotu predpoludním o 10.30 h. Okrem delegátov, ktorí volia vedenie, naň majú prístup taktiež všetci členovia ODS.

“ Sme poučení z minulosti a po budúcich voľbách do Snemovne sme pripravení vrátiť sa do vlády, rovnako tak sme pripravení vrátiť Českej republike silnú úlohu v európskej politike. „ Petr Fiala, predseda ODS

Strana predpokladá účasť 500 delegátov a viac ako 1000 účastníkov.

Funkciu prvej podpredsedníčky strany bude obhajovať Alexandra Udženija. Pre Novinky.cz povedala, že ODS by sa mala vrátiť do vlády a zabudnúť na niektoré osobné animozity. Narážala tým na to, že ODS by mala rozpútať diskusiu o prípadnej spolupráci s hnutím ANO.

Fiala v správe straníkom napísal: "Sme poučení z minulosti a po budúcich voľbách do Snemovne sme pripravení vrátiť sa do vlády, rovnako tak sme pripravení vrátiť Českej republike silnú úlohu v európskej politike."