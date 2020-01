Vybrali porotcov pre proces s Weinsteinom, začnú sa výpovede

Zakladateľovi štúdia Miramax hrozí doživotie.

17. jan 2020 o 20:36 (aktualizované 17. jan 2020 o 20:45) TASR, ČTK

NEW YORK. V procese s filmovým producentom Harveym Weinsteinom obžalovaným zo znásilnenia bol ukončený výber porotcov. V porote je sedem mužov a päť žien.

Proces bude pokračovať na budúcu týždeň v stredu výpoveďami svedkov, informovala agentúra AP.

Proces s Weinsteinom sa začal 6. januára výberom poroty. Ukázalo sa však, že tento procedurálny krok je zložitý. Prokuratúra totiž obvinila obhajobu, že sa úmyselne snaží z výberu vylúčiť mladé ženy.

Obhajoba to odmietla a uviedla, že nemieri výlučne proti mladým ženám, ale že vo všeobecnosti nechce porotcov, ktorí by boli príliš mladí na to, aby rozumeli spôsobu, ako k sebe muži a ženy na začiatku 90. rokov pristupovali.