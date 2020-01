Briti opúšťajú europarlament, Farage sa rozcítil. Slovenka Lexmann môže zamieriť do Bruselu

Britských euroúradníkov nikto vyhadzovať nebude, hovorí pre SME najvyššie postavená slovenská úradníčka v Bruseli.

17. jan 2020 o 20:25 Nina Sobotovičová

LONDÝN, BRATISLAVA. V januári 1973 zasadali v Európskom parlamente vôbec prvýkrát. Vtedajší britskí europoslanci v pléne zastupovali krajinu, ktorá do Európskej únie práve vstúpila.

Teraz, po štyridsiatich siedmich rokoch, Spojené kráľovstvo Úniu opúšťa, takže Briti sa musia z europoslaneckých lavíc porúčať.

Farage: To divadlo mi bude chýbať

"Politicky mám pocit obrovského úspechu," povedal pre agentúru Associated Press europoslanec a jeden z najhlasnejších zástancov brexitu Nigel Farage.

"Osobne mi však bude chýbať to divadlo. Bol som tu považovaný za postavu zloducha, na ktorého všetci bučia. Za tým mi bude smutno," dodal s tým, že Štrasburg je navyše aj pekné mesto a dá sa tam dobre najesť.

Farageova kolegyňa zo Strany brexitu Ann Widdecombová je podľa vlastných slov nadšená, že vo štvrtok sa jej osemmesačná kariéra britskej europoslankyne skončila.

"Prišla som sem len dotiahnuť brexit," citovala Widdecombovú agentúra Reuters. "To je dôvod, prečo som tu, a myslím, že sme boli celkom úspešní," dodala.

Britská europoslankyňa Caroline Voadenová sa so Štrasburgom lúčila ťažšie.

"Bola to najzaujímavejšia práca v mojom živote. To je však zanedbateľné v porovnaní so smútkom, ktorý cítim, keď viem, čo to bude znamenať pre Britániu," dodala.

Slovenka Lexmann už môže zamieriť do Bruselu