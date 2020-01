Poľský minister spravodlivosti kritizuje závery Benátskej komisie

Najnovší poľský návrh zákona o sudcoch môže ešte viac poškodiť nezávislosť súdnictva, uviedla komisia.

16. jan 2020 o 18:50 TASR

VARŠAVA. Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro vo štvrtok kritizoval názor Benátskej komisie, expertného orgánu Rady Európy pre ústavné záležitosti, týkajúci sa najnovšieho poľského návrhu zákona, ktorý predstavuje nové disciplinárne pravidlá pre sudcov. Informovala o tom agentúra DPA.

Predmetný zákon môže ešte viac poškodiť nezávislosť tamojšieho súdnictva, uviedla vo štvrtok Benátska komisia. Ziobro jej vyjadrenia na tlačovej konferencii označil za "paródiu" a príklad "neokoloniálneho myslenia".

Správa komisie podľa neho "segreguje" krajiny na staré a mladé demokracie, pričom tie mladšie majú menej práv.

Ziobro uviedol, že komisia Poliakov pripravila o možnosť ovplyvňovať nominácie na sudcov prostredníctvom ich demokraticky zvolených zástupcov v zákonodarnej a výkonnej moci. "Takéto neúctivé vyjadrenia nebude Poľsko nikdy tolerovať," vyhlásil minister.

Legislatíva by "závažným spôsobom obmedzila" slobodu prejavu sudcov, ako aj ich združenie a postavila by ich do "bezvýchodiskovej situácie, v ktorej by museli čeliť disciplinárnemu konaniu" za rozhodnutia vyžadované zákonmi Európskej únie, uviedla Benátska komisia.

Poľským súdom by tiež "bolo účinne zabránené v skúmaní, či sú iné súdy v krajine nezávislé a nestranné v súlade s európskymi pravidlami", uvádza sa v stanovisku Benátskej komisie, ktorá odporučila, aby sa daný návrh zákona neprijal.

Návrh podporuje poľská vládnuca sociálno-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Návrh už schválila dolná komora parlamentu a tento týždeň sa o ňom môže hlasovať aj v poľskom Senáte, ktorý si vyžiadal názor Benátskej komisie.