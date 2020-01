Irán kritizuje európskych signatárov jadrovej dohody

Šéf iránskej diplomacie rozhodnutie európskych signatárov označil za "strategickú chybu".

16. jan 2020 o 11:29 TASR

TEHERÁN. Irán obvinil vo štvrtok trojicu európskych signatárov tzv. jadrovej dohody Teheránu s veľmocami z roku 2015, že sa v spore okolo jej dodržiavania nechali zastrašiť Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra DPA.

"E3 (Nemecko, Francúzsko a Británia) obetovali zvyšky viedenskej jadrovej dohody, aby sa vyhli novým clám (prezidenta USA Donalda) Trumpa," napísal na Twitteri iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.

"To nebude fungovať, priatelia. Len zvyšujete jeho apetít," vyhlásil Zaríf. "Ak chcete predávať svoju integritu, tak v tom len pokračujte. Ale potom nevznášajte také vysoké morálne/právne požiadavky."

Zaríf reagoval na to, že Británia, Francúzsko a Nemecko spustili tento týždeň mechanizmus na riešenie sporov zahrnutý v jadrovej dohode s Iránom. Podľa mediálnych správ sa tak stalo z obáv z amerických 25-percentných sankčných ciel na autá z EÚ. Veľvyslanec USA v Nemecku Richard Grenell to však odmietol ako "falošné správy".

Šéf iránskej diplomacie už predtým rozhodnutie európskych signatárov označil za "strategickú chybu".

Podľa jeho slov by Európania mali medzinárodne uznanú dohodu realizovať a ak to nemôžu robiť v dôsledku tlaku USA, nemali by trestať Irán, ktorý až do vlaňajška podmienky jadrovej dohody dodržiaval.

V rámci jadrovej dohody z roku 2015 Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu - čím sa malo zabrániť nukleárnemu vyzbrojeniu islamskej republiky - výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií.

USA však od tejto dohody v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Teherán znova uvalili tvrdé sankcie.

Vlani začal aj Irán postupne obmedzovať plnenie svojich záväzkov v rámci tlaku na ďalších signatárov, ku ktorým patria aj Čína a Rusko, aby mu pomohli obísť americké sankcie.