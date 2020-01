Taliansky výtvarník upozorňuje portrétmi známych žien na domáce násilie

Na plagátoch sa objavili portréty Angely Merkelovej, Brigitte Macronovej či Michelle Obamovej.

16. jan 2020 o 11:48 TASR

MILÁNO. V uliciach metropoly talianskej módy - mesta Miláno - sa objavili reklamné postery so šokujúcimi fotografiami dobitých tvárí vplyvných političiek a verejne známych žien.

Výtvarník AleXsandro Palombo chce touto svojou kampaňou upozorniť na násilie, ktorému sú ženy vystavované. Informoval o tom spravodajský portál L'Observateur.

Na portrétoch sú Merkelová aj Obamová

Na plagátoch sa objavili portréty nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, manželky francúzskeho prezidenta Brigitte Macronovej či bývalej prvej dámy USA Michelle Obamovej, bývalej šéfky americkej diplomacie Hillary Clintonej, americkej kongresmanky Alexandrie Ocasiovej-Cortezovej, mjanmarskej političky Aun Schan Su Ťij či Sonie Gándhíovej, ktorá vedie opozičný Indický národný kongres.

Portrétové fotografie sú upravené tak, že vyobrazené "modelky" majú rozbité pery či nos, "monokel" na oku alebo modriny na rôznych častiach tváre.

Na každom z plagátov je názov kampane "Just because I am a Woman" (Len pre to, že som žena), ako aj súbor viet, ktoré vyjadrujú najčastejšie spôsoby páchania násilia či nespravodlivosti na ženách: "Som obeťou domáceho násilia. Dostávam nižší plat. Podstúpila som obriezku. Nesmiem sa obliekať, ako chcem. Nemôžem si sama vybrať manžela. Bola som znásilnená".

Cieľom je zobrazenie drámy

Autor projektu, AleXsandro Palombo, uviedol, že jeho cieľom bolo "zobraziť drámu, ktorá sa týka miliónov žien na celom svete... s cieľom odsúdiť ju, scitlivieť verejnosť a získať reálnu reakciu príslušných inštitúcií a politikov".

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien Palombo inicioval aj ďalší projekt - kampaň #BriefMessage, v rámci ktorej vyzval ženy, aby odsúdili násilie a nespravodlivosť, ktorej čelia, tak, že na svoje nohavičky napíšu príslušný odkaz, odfotografujú sa s nimi a zverejnia takúto snímku na internete.