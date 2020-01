Slovenskí europoslanci podporujú prípravy Konferencie o budúcnosti Európy

S uznesením súhlasia aj slovenskí europoslanci.

16. jan 2020 o 0:16 TASR

BRUSEL/ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali uznesenie, v ktorom naznačili svoju víziu pre nadchádzajúcu konferenciu o budúcnosti Európy.

Nové nastavenie fungovania

Monika Beňová (Smer) z frakcie socialistov a demokratov (S&D), ktorá je zároveň kvestorkou a teda členkou širšieho vedenia EP, zdôraznila, že hlas ľudí musí byť v diskusiách o novom nastavení fungovania EÚ počuť.

Pripomenula, že úvahy o potrebe zmeny fungovania Európskej únie sa objavujú kontinuálne už niekoľko rokov a že Francúzsko a Nemecko boli iniciátormi dvojročného procesu prípravy reformy EÚ, ktorej má napomôcť plánovaná Konferencia o budúcnosti Európy.

Tá by mala prispieť k hľadaniu odpovedí na to, kam sa bude Únia v nasledujúcich desaťročiach uberať.

"Zmeny sa môžu týkať napríklad fungovania európskych inštitúcií, stanovenia nových politických priorít, otvorená môže byť aj prípadná úprava platných európskych zmlúv," povedala Beňová.

Otázky čo treba zmeniť a akým spôsobom sú podľa nej v súčasnosti veľmi otvorené, preto bude treba najskôr riešiť proces zmeny a až následne jej obsah.

"Nič nie je dopredu dané a je dôležité, aby sa do začínajúcej diskusie zapojilo čo najväčšie množstvo relevantných aktérov vrátane výraznej účasti samotných občanov," spresnila europoslankyňa.

Záujem o záležitosti EÚ

Snahou EP je podporiť zvýšený záujem európskych občanov o záležitosti EÚ, ktorý sa prejavil aj v minuloročných európskych voľbách. "Hlas ľudí musí byť v debatách o novom nastavení fungovania Únie počuť. Obzvlášť dôležité je zapojenie sa mladých, pretože práve oni predstavujú budúcnosť Európy," uzavrela Beňová.

Poslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie frakcie Obnovme Európu pre TASR uviedol, že rezolúciu EP podporil, lebo je presvedčený, že o budúcnosti Európskej únie nemajú diskutovať len politici a experti, ale predovšetkým občania.

"Cieľom konferencie je dať príležitosť každému, kto má záujem, aby jeho hlas zaznel a bol vypočutý v debatách o demokratickej reforme EÚ a jej politikách. Lebo Európska únia nie je niečo vzdialené a cudzie, ale náš spoločný projekt," vysvetlil svoj pohľad.

Europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU-OD) zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) je rád, že sa mu do textu uznesenia EP o konferencii, kde sa bude hovoriť o budúcnosti Európy, podarilo presadiť, aby do diskusií na túto tému boli zapojení aj zástupcovia krajín uchádzajúcich sa o vstup do EÚ.

"Je to odkaz, že s nimi počítame a rovnako ako aj odpoveď na to, že Európa potrebuje silnejší spoločný hlas vo svete", povedal Bilčík, ktorý je spravodajcom EP pre Srbsko.