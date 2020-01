Europoslanci si v dôsledku brexitu prerozdelili miesta vo výboroch a podvýboroch

Skupinu slovenských europoslancov posilní Miriam Lexmann z KDH.

15. jan 2020 o 21:30 TASR

BRUSEL, ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu v stredu hlasovali o obsadení 20 pracovných výborov a dvoch podvýborov v dôsledku situácie, ktorá v zákonodarnom zbore EÚ nastane po brexite, keď inštitúciu opustí 73 britských europoslancov.

Prvé tohoročné plenárne zasadnutie europarlamentu je zároveň aj posledným pre europoslancov zo Spojeného kráľovstva. Po ich odchode sa počet európskych zákonodarcov zníži zo 751 na 705, keď niektoré uvoľnené miesta obsadia poslanci z členských krajín EÚ, ktoré majú slabšie zastúpenie v europarlamente.

Neobsadené kreslá (do počtu 751) zostanú k dispozícii pre poslancov z krajín, ktoré by mali v budúcnosti vstúpiť do EÚ alebo pre členov nadnárodných volebných kandidátok po budúcich eurovoľbách.

Slovensko bude mať od februára 14 europoslancov, keď doterajšiu 13-člennú skupinu posilní Miriam Lexmann (KDH), ktorá sa zaradí do politickej skupiny európskych ľudovcov (EPP).

Po stredajšom hlasovaní na plenárnom zasadnutí europarlamentu poslanci nanovo zadefinovali počet členov v jednotlivých výboroch a podvýboroch, aby tieto útvary mohli pokračovať v práci okamžite po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Najviac, šesť nových členov, získa Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), päť poslancov pôjde do Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a dvaja posilnia Výbor pre medzinárodný obchod (INTA).

Celkový zoznam členov výborov a podvýborov sa však dokončí po potvrdení nového zloženia europarlamentu a po prerozdelení voľných kresiel medzi členské štáty.

Podľa rokovacieho poriadku europarlamentu (článok 209) by zloženie jeho výborov a podvýborov malo podľa možnosti odrážať politické zloženie europarlamentu ako celku. Prípadné spory medzi frakciami bude riešiť Konferencia predsedov zložená zo šéfa europarlamentu a vedúcich jednotlivých politických skupín.

Politické skupiny, ako aj nezaradení poslanci (mimo akejkoľvek skupiny) rozhodujú o tom, koho zo svojich radov vymenujú na uvoľnené pozície vo výboroch a podvýboroch. Akékoľvek "obchodovanie" s funkciami medzi politickými frakciami je zakázané.