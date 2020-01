Nepopulárny Medvedev rezignoval. Putin sa zbavil príťaže, chce sa zabetónovať v politike

Putin vyberie nových ministrov a sám navrhuje, aby to jeho nástupca už robiť nemohol.

15. jan 2020 o 17:42 Nina Sobotovičová

MOSKVA, BRATISLAVA. Akými idiotmi sú tí, ktorí si mysleli, že Vladimir Putin v roku 2024 skončí?

To je podľa ruského opozičného politika Alexeja Navaľného hlavný odkaz Putinovho stredajšieho prejavu.

Súvisiaci článok Opozičník, ktorý prežil dve otravy: Rusku vládne KGB. Zmena sa však blíži Čítajte

Ruský prezident totiž vo výročnom prejave v ruskom parlamente navrhol niekoľko zmien ruskej ústavy. Väčšina analytikov sa zhoduje - hoci Putin bude musieť v roku 2024 ako prezident skončiť, z politického života sa nestiahne. Naopak, už teraz sa snaží obmedziť moc svojho potenciálneho nástupcu a zariadiť, aby mohol v politike pokračovať v inej posilnenej funkcii.

„Ak by tieto zmeny prešli, ruský ústavný systém by sa tým od základov prekopal. Doteraz mal prezident veľmi silný mandát, no v prípade Putinom navrhovaných zmien by sa prezidentská funkcia skutočne oslabila a jeho nástupca by mal oklieštené možnosti,“ hovorí pre SME odborník na východnú Európu Pavel Havlíček z českého Výskumného centra AMO.

Medvedevova demisia? Putin sa zbavil záťaže