Rakúsko plánuje posielať študentov na stáže do Bruselu

Pre začínajúcu vládu je dôležité, aby mladá generácia spoznala prácu inštitúcií EÚ.

15. jan 2020 o 8:17 TASR

VIEDEŇ. Všetci mladí ľudia vo veku 15-20 rokov v Rakúsku by mali jedenkrát počas svojich školských čias na týždeň odcestovať do Bruselu, kde by navštívili a spoznali európske inštitúcie, ktoré tam sídlia.

Píše sa to vo vládnom programe nového rakúskeho vládneho kabinetu pozostávajúceho z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených.

Informoval o tom v utorok denník Kurier.

Vďaka oboznámeniu sa s inštitúciami EÚ priamo na mieste bude môcť mládež zaujať "oveľa proeurópskejší životný postoj", je presvedčená ministerka pre európske záležitosti Karoline Edtstadlerová.

Súvisiaci článok Majster sociálnych sietí a politický pragmatik. Kurz to skúša so Zelenými Čítajte

Zdôraznila, že Rakúsko potrebuje "spojencov na európskej úrovni", aby spoločne mohli riešiť dôležité otázky súčasnosti, akými sú migrácia, klimatická zmena či digitalizácia.

Edtstadlerová v rozhovore v televíznej relácii ZIB2 otázku financovania návštevy Bruselu pre takmer 500.000 mladých Rakúšanov úplne neobjasnila, poznamenal Kurier.

Ministerka však spomenula podporné programy, ako aj prostriedky z EÚ, ktoré sa majú na tento účel využívať. Otvorené zostalo aj to, či majú študenti do Belgicka cestovať vlakmi alebo letecky.