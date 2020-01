Odborníčka na britskú monarchiu: Meghan je na praktický život pripravená, Harry nie

Členovia britskej kráľovskej rodiny sú platení zo súkromného vlastníctva Jej veličenstva, zdôrazňuje Holubová.

14. jan 2020 o 19:32 Nina Sobotovičová

Harry a Meghan sa rozhodli stiahnuť z pozícií, ktoré im prináležia ako členom kráľovskej rodiny. Hoci Buckinghamský palác v prvej reakcii netajil sklamanie, kráľovná Alžbeta II. napokon rozhodnutie vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu podporila.

Meghan pochopila, že bude hrať druhé husle. Obdiv verejnosti si dvojica získa len na určitý čas, hovorí pre SME odborníčka na protokol a britskú monarchiu z Univerzity Mateja Bela MÁRIA HOLUBOVÁ.

Dávali Harry a Meghan už skôr najavo, že sa chcú vzdať svojich pozícií?

Dalo sa to predpokladať. Meghan bola pred svadbou samostatná žena, slobodomyseľná herečka, ktorá bola zvyknutá, že o svojom živote rozhoduje sama. Vstupom do kráľovskej rodiny sa dostala do firmy, ako ju označoval ešte otec súčasnej kráľovnej Juraj VI. Z istého pohľadu je kráľovská rodina skutočne firmou, kde majú všetci členovia určité záväzné povinnosti.

Súvisiaci článok Harry nie je chudobný, ale ako to chce zvládnuť? Kráľovská rodina netají sklamanie Čítajte

Meghan si už viac nemohla povedať, že ak dnes naozaj nemá dobrý deň, tak si svoje povinnosti plniť nebude. To mohlo problém odštartovať.

Z neoficiálnych zdrojov sa navyše začala šíriť informácia, že kráľovná Alžbeta II. chce odstúpiť z trónu. V prípade, že monarcha odstúpi, ustanovuje sa princ regent. Kým kráľovná by v tejto funkcii rada videla princa Williama, parlament si praje, aby regentom bol jeho otec Charles.

Kráľovská rodina sa zamerala na Williama a jeho manželku Kate, ktorí sú obaja veľmi obľúbení. Meghan zrejme vtedy pochopila, že nech sa bude diať čokoľvek, ona bude vždy hrať druhé husle. Bez ohľadu na to, ako sa bude snažiť.

Naznačili pozornejším ľuďom vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, že sa plánujú stiahnuť?

Takýmto náznakom bolo rozhodnutie netráviť Vianoce tradičným spôsobom v kruhu kráľovskej rodiny v sídle Sandrigham. Namiesto toho sa Meghan a Harry vybrali do Kanady. To už bol jasný signál.

Je neúčasť v Sandrighame na Vianoce čosi neštandardné?

Rozhodne.

Ako si potom vysvetľujete, že Buckinghamský palác bol rozhodnutím dvojice zaskočený?