Líbyjský premiér Sarrádž sa odmietol stretnúť s maršalom Haftarom

EÚ sa obávala internacionalizácie konfliktu po tom, ako Turecko vyšle jednotky na podporu Sarrádža.

13. jan 2020 o 17:01 TASR

KÁHIRA. Líbyjský predseda vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž sa odmietol v Moskve stretnúť s veliteľom protivládnych jednotiek, poľným maršalom Chalífom Haftarom.

Informoval o tom v pondelok predseda Najvyššej štátnej rady Chálid al-Mišrí.

"Odmietame akékoľvek stretnutie s Haftarom. Nebudeme za žiadnych okolností súhlasiť s tým, aby sme s ním sedeli za jedným stolom," konštatoval al-Mišrí a dodal, že "rokovania v Moskve sa uskutočňujú s našimi tureckými a ruskými priateľmi".

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že Sarrádž a Haftar sa zúčastnia rokovaní v Moskve pod záštitou ministerstiev obrany a zahraničných vecí Ruska a Turecka, pripomína agentúra TASS.

V nedeľu večer al-Mišrí povedal, že v Moskve možno dôjde k podpisu dohody o prímerí.

Erdogan vidí pozitíva

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a taliansky premiér Giuseppe Conte vyzvali v pondelok na stretnutí v Ankare na trvalé prímerie v Líbyi. Podľa Erdogana rokovania v Moskve prebiehajú "pozitívnym spôsobom".

Turecký prezident tiež uviedol, že sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o Líbyi, ktorá by sa mala konať 19. januára. Dodal, že rozhovory v Moskve "vytvárajú podmienky pre summit o Líbyi v Berlíne".

Prímerie v Líbyi v reakcii na výzvy Ruska a Turecka začalo platiť v nedeľu po tom, ako s ním súhlasili aj Haftarove sily, ktoré vedú ofenzívu proti Sarrádžovej vláde v Tripolise, uznávanej Organizáciou Spojených národov.

EÚ: Prímerie je prvým krokom správnym smerom

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tiež privítala prímerie. Zároveň však varovala, že proces obnovy v tejto severoafrickej krajine sa musí konať pod dohľadom, OSN, uviedla agentúra Reuters.

"Áno, prímerie je prvým krokom správnym smerom. Je však potrebný proces konsolidácie, obnovy a vytvorenie vlády solidarity. Je to dlhá cesta. Musí to byť proces vedený OSN. To je veľmi dôležité," povedala von der Leyenová po stretnutí s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom.

Prímerie iniciované Tureckom a Ruskom vstúpilo v Líbyi do platnosti v nedeľu, po deviatich mesiacoch bojov medzi armádou vlády národnej jednoty premiéra Fájiza Sarrádža a protivládnymi jednotkami poľného maršala Chalífu Haftara.

EÚ sa netajila obavami z "internacionalizácie konfliktu" po tom, ako sa Turecko rozhodlo vyslať svoje jednotky na podporu Sarrádža, kým Haftarovu Líbyjskú národnú armádu (LNA) podporujú Spojené arabské emiráty, Egypt a Rusko.