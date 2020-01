Centrom Štokholmu otriasol silný výbuch

Počuť ho bolo do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

13. jan 2020 o 16:20 SITA

ŠTOKHOLM. Centrom Štokholmu otriasol v pondelok pred úsvitom silný výbuch, ktorý spôsobil škody na budovách a zaparkovaných autách, nevyžiadal si však obete.

Oznámila to švédska polícia s tým, že explóziu spôsobili výbušniny, terorizmus však vylúčila.

Výbuch nastal pred vstupom do budovy so sídlom firmy i viacerými bytmi a vyžiadal si evakuáciu obyvateľov. Počuť ho bolo do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

Štokholmský policajný šéf Erik Widstrand uviedol, že “bol jedným z najsilnejších, aké v regióne zaznamenali". Dodal, že terorizmus nepredpokladajú a nikoho zatiaľ nezatkli.

Vo Švédsku zaregistrovali v posledných rokoch mnohé výbuchy a streľby súvisiace so znepriatelenými gangmi. Predpokladá sa, že s nimi môže súvisieť aj pondelková explózia.