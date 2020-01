Morales tvrdí, že keď sa vráti z exilu do Bolívie, vytvorí ľudové milície

13. jan 2020 o 14:17 TASR

LA PAZ. Bývalý bolívijský prezident Evo Morales, ktorý sa momentálne nachádza v argentínskom exile, vyhlásil, že keď sa vráti do vlasti, vytvorí ľudové milície podobné tým, aké existujú vo Venezuele.

Morales vo vyhlásení, ktoré v nedeľu odvysielala bolívijská rozhlasová stanica Radio Kawsachum Coca (RKC) vo vlastníctve odborovej organizácie pestovateľov koky, zopakoval svoje presvedčenie, že sa stal obeťou "štátneho prevratu". Morales patrí do zmieneného združenia.

Tento prvý bolívijský líder domorodého pôvodu odstúpil minulý rok v novembri pod nátlakom opozičných demonštrantov, ktorí považovali jeho opätovné zvolenie do čela štátu za neoprávnené.

Ako v pondelok ďalej informovala tlačová agentúra AFP, Morales najskôr utiekol do Mexika, následne sa presunul do Argentíny.

Morales tvrdí, že jeho vláda spravila "kolosálnu chybu", keď nepripravila "plán B" na pozadí protestov pravice, čo ho prinútilo utiecť z krajiny.

Exlíder sa hodlá vrátiť do Bolívie, kde sa 3. mája začína predvolebná kampaň.

Riskuje tak však zadržanie, keďže prokuratúra naňho vydala niekoľko zatykačov.

"Keď sa onedlho vrátim do Bolívie, budem musieť založiť ozbrojené ľudové milície - tak, ako to spravila Venezuela," povedal pre RKC Morales.

Zároveň pre tlačovú agentúru Reuters potvrdil, že daná nahrávka je pravá. Zdôraznil však, že si neželá, aby sa obyvatelia ozbrojovali sami.

Morales neskôr na Twitteri napísal, že v minulosti sa hnutia domorodých roľníkov bránili.

"V niektorých oblastiach sa to nazývalo verejná stráž. Inokedy to malo názov milície. Dnes to označujeme ako odborová polícia alebo odborová bezpečnosť. Všetko v rámci systému našich zvykov a rešpektovania ústavy," uviedol.

Vo Venezuele majú milície, vytvorené bývalým prezidentom Hugom Chávezom, približne 3,2 milióna členov.

Chávez bol Moralesovým spojencom a mentorom súčasného venezuelského socialistického lídra Nicolása Madura.