Iránska polícia mala na demonštrantov strieľať ostrými nábojmi

Demonštranti protestovali proti vláde na teheránskom námestí v nedeľu večer.

13. jan 2020 o 9:14 TASR

THERAN. Iránska polícia a bezpečnostné sily použili ostré náboje a slzotvorný plyn na rozohnanie demonštrantov protestujúcich proti tomu, že islamská republika pôvodne popierala zostrelenie ukrajinského dopravného lietadla.

Incident na demonštrácii majú dokazovať videozáznamy zverejnené v pondelok na internete, uviedla svetová tlačová agentúra AP.

Zatiaľ sa v iránskych štátnych médiách neobjavili správy o zásahu neďaleko teheránskeho Námestia slobody (Mejdáne ázádí) z nedeľného večera, kde sa po výzve na zhromaždenie zišli protestujúci ľudia.

Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv už však apelovali na Irán, aby umožnil ľuďom pokojne protestovať, ako to stanovuje aj ústava krajiny.

"Po sérii celonárodných tráum v takom krátkom čase by mali mať ľudia možnosť v bezpečí trúchliť a požadovať vyvodenie zodpovednosti," vyhlásil Hadi Ghaemi, výkonný riaditeľ Centra pre ľudské práva v Iráne, ktoré má sídlo v New Yorku. "Iránci by nemali riskovať svoje životy, keď si uplatňujú ústavné právo pokojne sa zhromažďovať," dodal.

Videozábery, zaslané Centru a neskôr overené tlačovou agentúrou AP, zachytávajú davy demonštrantov utekajúcich po tom, ako medzi nich dopadol granát so slzotvorným plynom. Ľudia kašľali a dusili sa, keď sa snažili pred plynom uniknúť. Jedna žena v perzštine zakričala: "Púšťajú na ľudí slzotvorný plyn! Na Námestí slobody! Smrť diktátorovi!"

Na ďalšom videozázname vidieť ženu, ako ju po incidente odvádzajú preč, a krvavú stopu na zemi. Ľudia okolo ženy kričia, že ju zasiahla do nohy ostrá munícia.

"Och, Bože môj, stále krváca!" volá jedna osoba. "Obviažte to!" Fotografie a videozábery z miesta incidentu zachytávajú mláky krvi na chodníku.

V reakcii na stredajšie zostrelenie Boeingu 737 prevádzkovaného spoločnosťou Ukraine International Airlines, ku ktorému sa v sobotu priznala vláda v Teheráne, sa na viacerých miestach Iránu konali pouličné protesty. To, ktoré sa konalo v Teheráne, sa z pietneho aktu zmenilo na protest proti režimu. Demonštranti požadovali odstúpenie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a kritizovali "klamárov" i revolučné gardy.

Ukrajinské civilné lietadlo zasiahla iránska raketa minulú stredu po štarte z Teheránu. O život prišlo všetkých 176 ľudí na palube.