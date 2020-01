Francúzska ministerka dopravy vyzvala ukončiť štrajk proti penzijnej reforme

Nie je dôvod, aby toto štrajkové hnutie pokračovalo, hovorí Borneová.

12. jan 2020 o 16:02 TASR

PARÍŽ. Francúzska ministerka dopravy Elisabeth Borneová v nedeľu vyzvala na ukončenie protestov proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy.

Rokovania o reforme

S touto výzvou prišla ministerka po tom, ako "tvrdé jadro" odborových organizácií vyzvalo pokračovať v štrajkoch a protestoch, a to napriek tomu, že vláda v sobotu prejavila ochotu na ústupky a zmeny vo svojom návrhu reformy.

"Nie je dôvod, aby toto štrajkové hnutie pokračovalo," uviedla Borneová v nedeľu vo vysielaní televíznej stanice BFMTV. Vysvetlila, že "diskusie za posledných pár týždňov umožnili, aby sa všetci posunuli vpred."

Týždne protestov a štrajkov vyvolaných plánovanými reformami v penzijnom systéme ochromili vo Francúzsku najmä systém verejnej dopravy, prejavili sa však aj v iných sektoroch.

Francúzska vláda je ochotná stiahnuť svoj návrh, aby sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvýšil z terajších 62 na 64 rokov. Zástupcom odborových organizácií to listom oznámil francúzsky premiér Édouard Philippe. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.

Vek odchodu do dôchodku je najkontroverznejším bodom kritizovaného vládneho návrhu penzijnej reformy, pretože by ľudí v porovnaní so súčasnosťou prinútil pracovať o dva roky dlhšie - do 64 rokov -, aby získali nárok na plný štátny dôchodok.

Ako informoval spravodajský portál France Info, najväčšia odborová organizácia CFDT v reakcii na premiérov list uvítala ústretovosť vlády v súvislosti s určením veku odchodu do dôchodku a oznámila, že bude pokračovať v rokovaniach s vládou v rámci ňou navrhovaného formátu.

Protesty a štrajky

Philippom avizovaný zámer na vykonanie zmien v návrhu reformy privítali aj ďalšie odborárske združenia - FDT, Unsa a FRC -, ktoré oznámili, že sú pripravené rokovať so zamestnávateľmi o udržateľnom financovaní štátneho dôchodkového systému.

Odbory CGT však v sobotu oznámili, že naďalej žiadajú úplné stiahnutie vládneho návrhu reformy a že v záujme dosiahnutia tohto svojho cieľa sú "odhodlanejšie než kedykoľvek doteraz".

Okrem toho CGT vyzvala na konanie ďalších mohutných demonštrácií, a to až do dosiahnutia "víťazstva". Ďalší veľký protest odborári plánujú na štvrtok 16. januára.

Obory parížskeho dopravného podniku RATP v nedeľu oznámili, že ich členovia budú v štrajku proti dôchodkovej reforme pokračovať.

Francúzska vláda chce svojou reformou zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý dôchodkový systém so 42 rôznymi úpravami a znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov.

Cieľom vlády je aj´stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.

Protesty proti zámerom vlády prezidenta Emmanuela Macrona trvajú vo Francúzsku už 39 dní.