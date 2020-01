Izraelský premiér podporil Iráncov búriacich sa proti vedeniu Iránu

Vedeli, že to bol neúmyselné, ale úmyselne klamali. Podviedli celý svet, tvrdí Netanjahu.

12. jan 2020 o 15:40 TASR

JERUZALEM. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril v nedeľu podporu Iráncom, ktorí sa búria proti iránskemu režimu v súvislosti so zostrelením lietadla ukrajinskej leteckej spoločnosti.

Iránsky podvod a nedbanlivosť

V reakcii na túto tragédiu, ktorá si vyžiadala životy 176 ľudí na palube lietadla, ako aj priznanie sa k nej revolučných gárd sa v sobotu na viacerých miestach Iránu konali pouličné zhromaždenia.

To, ktoré sa konalo v Teheráne, sa z pietneho aktu zmenilo na protest proti režimu. Demonštrantov žiadajúcich odstúpenie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a kritizujúcich "klamárov" i revolučné gardy polícia rozohnala slzotvorným plynom, dodal denník The Times of Israel.

Izraelský denník v tejto súvislosti citoval Netanjahua, ktorý vo svojom vyhlásení po obvyklom nedeľnom zasadnutí izraelskej vlády poukázal na to, že opäť "Irán klamal", tentoraz v súvislosti s ukrajinským lietadlom.

"Klamali o svojom tajnom jadrovom programe, teraz klamú o zostrelení ukrajinského lietadla. Od začiatku vedeli, že to zostrelili. Vedeli, že to bol neúmyselné, ale úmyselne klamali. Podviedli celý svet," upozornil izraelský premiér.

"Je to úplne v rozpore s tým, ako by mala konať civilizovaná krajina, a my vyjadrujeme sústrasť obetiam iránskeho podvodu a nedbanlivosti," uviedol Netanjahu.

Zostrelené lietadlo

Teherán spočiatku kategoricky odmietal obvinenia západných krajín, že nesie zodpovednosť za zostrelenie lietadla ukrajinskej leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktoré sa zrútilo stredu krátko po vzlietnutí z teheránskeho Medzinárodného letiska imáma Chomejního.

Napokon však iránske vedenie v sobotu priznalo, že ukrajinské lietadlo bolo zostrelené, pričom omylom. Plnú zodpovednosť za to prijal veliteľ vzdušných síl revolučných gárd brigádny generál Amír Alí Hádžízáde.

Súvisiaci článok Iránske vedenie sa obáva ďalších protestov kvôli zostrelenému lietadlu Čítajte

V lietadle, ktoré bolo zostrelené v stredu krátko po štarte z teheránskeho letiska, bolo 176 osôb, pričom 57 z nich boli kanadskí občania - väčšinou šlo o príslušníkov iránskej komunity.

Okrem nich sa na palube nachádzali aj občania Iránu, Ukrajiny, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie. Žiaden z nich pád lietadla po zásahu raketou neprežil.