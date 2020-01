Mal som dostať Nobelovku namiesto etiópskeho prezidenta, tvrdí Trump

Ahmed získal v minulom roku Nobelovu cenu za mier.

12. jan 2020 o 10:54 SITA

ADDIS ABEBA. Americký prezident Donald Trump, o ktorom je známe, že je posadnutý prestížnymi oceneniami a často rieši, prečo ich nedostal on, ale niekto iný, si zobral najnovšie na mušku etiópskeho prezidenta Abiya Ahmeda.

Ten získal v minulom roku Nobelovu cenu za mier, Trump je však presvedčený, že ju dostal za niečo, o čo sa zaslúžil on sám.

Konflikt medzi Etiópiou a Eritreo

"Poviem vám niečo o Nobelovej cene za mier. Dosiahol som mierovú dohodu, zachránil som krajinu, a potom som počul, že hlava tej krajiny dostáva Nobelovu cenu za mier za záchranu tej krajiny," vyhlásil Trump na štvrtkovom predvolebnom mítingu v Ohiu.



"Hovorím si: ´Počkať, nemal som s tým niečo spoločné ja? Áno, mal! Ale takto jednoducho veci chodia´," pokračoval Trump v úvahách o Nobelovej cene za mier.



Ako referuje spravodajca agentúry The Associated Press (AP), v Etiópii si teraz lámu hlavu nad tým, o akej dohode a o ukončení akého konfliktu Trump hovorí.



Podľa niektorých má na mysli konflikt medzi Etiópiou a Eritreou. Problém však je v tom, že s jeho ukončením Trump nič nemal, alebo sa o tom aspoň nevie.



Podľa vysokopostaveného predstaviteľa etiópskej armády však má Trump na mysli potenciálny konflikt medzi Etiópiou a Egyptom v súvislosti s obrovskou priehradou na Níle, ktorú Etiópia stavia a Egypt je proti nej.

Kritizuje osobnosti

Do diskusií okolo tohto projektu sa Trump skutočne vložil a dokonca nie je vylúčené, že jeho príspevok bol pozitívny.

"Prezident Trump si naozaj myslí, že predišiel vojne. Tá ale v žiadnom prípade nehrozila," cituje AP predstaviteľa etiópskej armády, ktorý si prial zostať v anonymite.



Trump tradične kritizuje osobnosti, ktoré získavajú rôzne prestížne ocenenia, a z času na čas k tomu dodá, že by si ich zaslúžil skôr on sám. Okrem Nobelovej ceny za mier ho veľmi zaujíma aj titul osobnosť roka, ktorý každoročne udeľuje prestížny americký magazín Time.



Napríklad tento rok sa bezprostredne po tom, ako získala tento titul, pustil s vervou do švédskej ekologickej aktivistky Grety Thunberg.



V roku 2015, keď Time označil za osobnosť roka nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, o nej Trump obratom vyhlásil, že "ruinuje Nemecko".