Odplatiť ste sa mali Američanom, nie Iráncom. Zostrelené lietadlo môže ohroziť celý režim

Pri protestoch v Iráne zabili stovky ľudí.

11. jan 2020 o 10:41 Matúš Krčmárik

TEHERÁN, BRATISLAVA. Velita Kuds Kássima Sulejmáního podľa prieskumov pozitívne vnímalo asi osemdesiat percent Iráncov.

Aj tí, ktorí kritizujú režim, oceňovali, že v zahraničných operáciách zvyšoval vplyv Iránu a že viedol proti Islamskému štátu.

Súvisiaci článok Irán sa priznal, že omylom zostrelil lietadlo. Ukrajina žiada odškodné a potrestanie vinníkov Čítajte

Keď ho Američania pred týždňom zabili, národ sa na chvíľu zjednotil, do ulíc sa s ním prišli rozlúčiť milióny ľudí.

Na chvíľu sa zabudlo na nespokojnosť s rastúcimi cenami, na brutálne praktiky režimu, na korupciu, pre ktorú sa v krajine nie tak dávno konali veľké demonštrácie.

Tento pokoj sa však v stredu skončil.

„Naše životy pre nich nemajú žiadnu hodnotu,“ posťažovala sa pre New York Times 45-ročná grafička Jalda. Žije v Teheráne, s novinármi hovorila telefonicky a obáva sa toho, že ak by zverejnila priezvisko, režim by proti nej zasiahol a skončila by vo väzení.

Stále o tom klamú

„Zostrelili lietadlo a nielenže sa za to neospravedlnili, ale stále o tom klamú,“ povedala ešte v piatok, keď režim tvrdil, že za pád ukrajinského lietadla nad teheránskym letiskom zo stredy rána nemôže.

Keď Západ poukazoval na to, že lietadlo zrejme nechtiac zostrelila iránska protiraketová obrana, z Teheránu prichádzali obvinenia z vedenia „psychologickej vojny“ voči nemu.

Iránsky režim až v sobotu priznal, že lietadlo jeho ľudia omylom zostrelili. Stalo sa tak v napätej situácii bezprostredne po iránskom útoku na americké základne v Iraku. Zabili všetkých 176 ľudí na palube.

Minister zahraničných vecí Džavád Zaríf časť viny hodil na Američanov.