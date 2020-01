Trump má pre NATO nový názov, Biely dom to musel upresniť

Biely dom spresnil, že Trump nevyzýval na prijatie nových členov spomedzi krajín Blízkeho východu.

10. jan 2020 o 23:16 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Americký prezident vymyslel nový názov pre Severoatlantickú alianciu (NATO).

Donald Trump najnovšie vyzval, aby NATO posilnilo svoje pôsobenie na Blízkom východe, teda v regióne, kde sa v uplynulých dňoch po zabití iránskeho generála Kássima Sulejmáního vystupňoval konflikt medzi Iránom a Spojenými štátmi.

Keďže oficiálne je úlohou NATO podporovať stabilitu v severoatlantickej oblasti, čo predznamenáva už názov organizácie, Trump prišiel s nápadom, ako do označenia zahrnúť aj Blízky východ.

„Máme NATO, áno? No a pridáme ME, Blízky východ (v angličtine Middle East, označovaný ako Stredný východ, pozn.). Volalo by sa to teda NATOME,“ skonštatoval Trump s tým, že podľa neho je to „krásne meno“ .

„Vo vymýšľaní mien som dobrý,“ poznamenal americký prezident. „Myslím si, že NATO by sa malo rozšíriť a mali by sme doň zahrnúť aj Blízky východ. Rozhodne,“ dodal Trump.

Nebolo však zrejmé, čo má Trump pod rozširovaním na mysli.