Ukrajinci vyšetria, či Irán lietadlo nezostrelil

Správy o technickej chybe zatiaľ nepotvrdili.

8. jan 2020 o 17:39 Lukáš Onderčanin

TEHERÁN, BRATISLAVA. Bol to najpopulárnejší model lietadla na svete, vyrobili ho v roku 2016 a technickou kontrolou prešiel len pred dvoma dňami.

Aj tak sa Boeing 737-800 ukrajinských aeroliniek v stredu ráno pri odlete z letiska v iránskom Teheráne zrútil. Nehodu neprežil nikto zo 176 ľudí na palube.

Aj keď pôvodne ukrajinská aj iránska strana hovorili o technickej chybe, neskôr obe strany stanoviská stiahli.

V čase, keď Irán začal odvetné útoky za zabitie ich generála Američanmi, môže snaha o nezávislé vyšetrenie aj špekulácie o zostrelení lietadla situáciu v regióne skomplikovať.

Stiahnuté stanoviská

Lietadlo sa zrútilo len dve minúty po tom, ako opustilo teheránske letisko.

Iránska tlačová agentúra čoskoro informovala o tom, že motor lietadla začal horieť a pilot nedostal stroj pod kontrolu.

Aj ukrajinská ambasáda v Teheráne po prvotnom preskúmaní trosiek vylúčila, že by mohlo ísť o útok a priklonila sa k technickej chybe.

Obete pádu lietadla v Iráne Iránci - 82,

Kanaďania - 63,

Ukrajinci - 11,

Švédi - 10,

Afganci - 4,

Nemci - 3,

Briti - 3.

Po niekoľkých hodinách však obe vyjadrenia z internetových stránok zmizli.

Iránsky Úrad pre civilné letisko podľa agentúry Mehr napísal, že dôkazy o technickej chybe lietadla zatiaľ nemá.

Lietadlo štartovalo z Teheránu len niekoľko hodín po tom, ako iránske ozbrojené sily ostreľovali dve americké základne na území Iraku. Išlo o odvetný útok po zabití iránskeho generála Sulejmáního v Bagdade.

Vojenský zásah vyvolal obavy z toho, či sa lietadlo nestalo terčom riadenej strely, podobne ako to bolo na Ukrajine v roku 2015, keď proruskí separatisti zostrelili let MH17 smerujúci do Malajzie.

Ukrajinci aj Iránci sú v záveroch zatiaľ opatrní. „S lietadlom žiadne problémy neboli. Garantujem vám, že všetky naše lietadlá sú schopné letu,“ povedal podľa webu Kyiv Post Jevgenij Dykhne, prezident Ukraine International Airlines (UIA). Pre leteckú spoločnosť, ktorá má aktuálne 42 strojov, je to prvá nehoda jej lietadla.

Rušia a menia lety

Medzinárodné právo určuje, že vyšetrovanie katastrofy má viesť krajina, v ktorej sa nehoda stala.

Iránsky Úrad pre civilné letectvo zatiaľ odmietol spoluprácu s Američanmi a spoločnosťou Boeing. „Nedáme čierne skrinky výrobcovi a Američanom,“ reagoval riaditeľ úradu Alí Ábedzáde.

Ukrajina však už avizovala, že do Teheránu posiela vyšetrovací tím.

„Dnes v noci odletí do Iránu lietadlo s tímom expertov. Všetci budú zapojení do vyšetrovania, identifikácie a snáh o návrat tiel ukrajinských obetí nehody,“ povedal podľa CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Väčšinu zo 176 obetí tvorili Iránci a Kanaďania, mnohí však s dvojitým iránskym občianstvom. Dve osoby sa na let zaregistrovali, no do lietadla nenastúpili.

Nehoda a aj nálety Američanov a Iráncov vyvolali reakciu aj medzi leteckými spoločnosťami.

Viaceré z nich, napríklad Wizz Air, Singapore Airlines či Lufthansa sa pre nálety začali vyhýbať iránskemu vzdušnému priestoru. Nad Iránom už po nehode nebudú letieť ani ďalšie lietadlá ukrajinských aerolínií.

Spoločnosti flydubai a Emirates zase zrušili stredajšie lety do Bagdadu.

Pád lietadla je problémom aj pre leteckú spoločnosť Boeing. Tá musela po dvoch tragických nehodách v Indonézii a v Etiópii, ktoré si vyžiadali spolu 346 obetí, uzemniť všetky lietadlá typu 737 Max.

Ak by sa zistili technické problémy aj v prípade Boeingu 737-800, pre spoločnosť by to mohlo znamenať ďalšie straty.