Kanada presunie dočasne časť vojakov z Iraku do Kuvajtu

Kanada má v Iraku približne päťsto vojakov.

7. jan 2020 o 20:56 TASR

OTTAWA. Časť z približne 500 príslušníkov kanadských ozbrojených síl, ktorí sú momentálne nasadení v Iraku, sa v reakcii na narastajúce napätie v regióne presunie do susedného Kuvajtu.

S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie kanadského náčelníka generálneho štábu generála Jonathana Vancea o tom informovala agentúra AFP.

Vance oznámil "operačnú prestávku" časti kanadského kontingentu v Iraku v liste adresovanom rodinám vojakov, ktorých sa nariadenie o presune týka.

"V najbližších dňoch bude na základe plánovania koalície (bojujúcej proti IS) a NATO časť našich vojakov dočasne presunutá z Iraku do Kuvajtu. Skrátka, robíme to, aby sme zabezpečili ich bezpečnosť a ochranu," napísal náčelník generálneho štábu v liste rodinám, ktorý zverejnil na Twitteri.

Americké jednotky a tiež vojaci spojencov z NATO v Iraku sa obávajú, že by sa mohli stať terčom útokov zo strany Iránu alebo spojeneckých irackých šiitských milícií ako odvety za zabitie iránskeho generála Kásima Sulejmáního Američanmi v Iraku v noci na piatok.

V reakcii na tento vývoj odsúva postupne svojich vojakov z Iraku rastúci počet krajín.

Premiestnenie aspoň časti svojich kontingentov z tejto blízkovýchodnej krajiny už okrem Kanady avizovali aj Slovensko, Nemecko, Chorvátsko a Rumunsko.