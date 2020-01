NATO stiahne časť vojakov z výcvikovej misie v Iraku

Bezpečnosť je podľa Aliancie prvoradá.

7. jan 2020 o 18:41 TASR

BRUSEL. Severoatlantická aliancia v utorok oznámila, že stiahne z Iraku časť svojho personálu.

Dôvodom je zvýšené nebezpečenstvo a možné akty pomsty, ktoré hrozia po tom, ako Spojené štáty koncom minulého týždňa zabili iránskeho generálmajora Kásima Sulejmáního.

V tlačovej správe NATO sa uvádza, že dočasné stiahnutie vojakov z výcvikovej misie je nutné, lebo ich bezpečnosť je "prvoradá".

Americké jednotky a tiež vojaci spojencov z NATO v Iraku sa obávajú, že by sa mohli stať terčom útokov zo strany Iránu alebo spojeneckých irackých šiitskych milícií ako odvety za zabitie veliteľa iránskych revolučných gárd Sulejmáního, ktorý riadil vojenské a polovojenské operácie vo viacerých krajinách na Blízkom východe.

Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že iránski vodcovia prisahali pomstu za Sulejmáního smrť, a to "v čase a na mieste, ktoré si sami vyberú".

NATO už v sobotu, deň po útoku na iránskeho generála, oznámilo, že zmrazilo činnosť svojej výcvikovej misie v Iraku, ktorá zahŕňa približne 500 inštruktorov a školiteľov z viacerých členských krajín Aliancie.

Podľa údajov NATO bola časť personálu výcvikovej misie presťahovaná do iných častí Iraku a aj mimo tejto krajiny a misia by mala pokračovať na nových miestach, len čo to situácia umožní.

Predstavitelia Aliancie však nespresnili, koľko personálu presunuli ani na ktoré základne v iných častiach Iraku či za jeho hranicami.

Výcviková misia NATO v Iraku je samostatná operácia, oddelená od vojenského nasadenia protidžihádistickej koalície pod vedením Spojených štátov. Medzinárodná koalícia má na základniach po Iraku umiestnených 5200 vojakov.