Únia odsúdila zasahovanie Turecka do konfliktu v Líbyi

Protivládne jednotky maršala Haftara získali kontrolu nad pobrežným mestom Syrta.

7. jan 2020 o 18:59 TASR

BRUSEL. Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v utorok odsúdil zasahovanie Turecka do ozbrojeného konfliktu v Líbyi.

Uviedla to tlačová agentúra AFP po tom, čo sa šéf európskej diplomacie v Bruseli stretol s ministrami zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Talianska.

Najvyšší diplomati Francúzska, Spojeného kráľovstva, Nemecka a Talianska sa v utorok stretli na rokovaniach zameraných na najnovší vývoj udalostí v Líbyi.

K ich núdzovým rokovaniam došlo po tom, čo protivládne jednotky maršala Chálifu Haftara z Líbyjskej národnej armády (LNA) získali v pondelok kontrolu nad pobrežným mestom Syrta a pokračujú v ofenzíve na Tripolis.

Dôvodom EÚ na znepokojenie je aj nasadenie jednotiek tureckej armády, ktoré chcú vojensky pomáhať medzinárodne uznávanej vláde Fájiza Sarrádža.

Borell, podobne ako aj šéfovia diplomacií štyroch členských krajín EÚ - Dominic Raab, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas a Luigi Di Maio -, odsúdili akékoľvek "vonkajšie zasahovanie" do líbyjského konfliktu.

"V tejto chaosom poznačenej severoafrickej krajine je okamžité zastavenie bojov rozhodujúce," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísal Borell a ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Talianska.

"Trvalé vonkajšie zasahovanie živí túto krízu," naznačili tiež európski diplomati.

Borell pred novinármi spresnil, že pod "vonkajším zasahovaním" zmieneným v texte spoločného vyhlásenia sa rozumie rozhodnutie Turecka zaslať vojakov do Líbye. "To my odmietame a vyjadrujeme znepokojenie nad vývojom situácie v tejto krajine," dodal Borell.