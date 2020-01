Rodáčku zo Slovenska sledujú z Iraku milióny: Myslíte na reportáž, ale aj na to, či sa začína vojna

Narodila sa v Malackách, dnes informuje milióny divákov televízie al-Džazíra o tom, čo sa deje v Iraku po atentáte na iránskeho generála Kássima Sulejmáního a či čaká Blízky východ vojna.

SIMONA FOLTYN v roku 1988 emigrovala s rodičmi do Rakúska, pracovala v Dubaji aj v Južnom Sudáne a od septembra 2018 žije v irackom Bagdade.

Mnohí Iračania podľa nej zabitie iránskeho generála privítali, až potom však prevážil strach z novej vojny. Sama pritom uvažovala, ako nečakaný krok Američanov zmení jej život. Rozhovor vznikol ešte pred nočným odvetným útokom Iránu.

Simona Foltyn (37) narodila sa v Malackách,

v roku 1988 emigrovala s rodinou do Rakúska,

študovala na americkej Princetonskej univerzite,

pracovala pre OSN v Sudáne a v Južnom Sudáne,

od roku 2014 bola novinárkou na voľnej nohe, nielen z Južného Sudánu prispievala pre médiá ako denník Guardian, Financial Times, Vice News či Washington Post,

od septembra 2018 je reportérkou televízie al-Džazíra v irackom Bagdade.

Aká je aktuálna situácia v Bagdade? Cítiť od zabitia iránskeho generála Sulejmáního v irackej spoločnosti napätie?

Medzi Iračanmi vládne veľa neistoty a strachu z toho, že sa ocitli uprostred rastúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Touto krajinou zmietali vojny väčšinu času v posledných štyroch dekádach. Ľudia veľmi dobre poznajú pocity predtým, ako vypukne nová vojna.

Bezpečnostná situácia sa zatiaľ až tak nezmenila, no ľudia ani nevedia, na čo čakajú. Miestni nevedia, ako môže reagovať Irán a jeho spojenci na irackej pôde. No najviac majú strach z toho, že budú vtiahnutí do konfliktu, ktorý si nevybrali.

Je v Bagdade cítiť, že mnohé krajiny vyzvali na odchod svojich štátnych príslušníkov?

S výnimkou stráženej Zelenej zóny, kde žije diplomatický personál, nie je v Bagdade veľa cudzincov. Ambasády zatiaľ nikoho neevakuujú a všetci sledujú situáciu. Len pár krajín stiahlo svoje vojská napríklad do susedného Kuvajtu. Nie je tu ani veľa zahraničných novinárov s výnimkou niekoľkých ľudí z veľkých agentúr. Žiaden exodus teda necítiť.

Ako ste sa o útoku dozvedeli?

Bolo to neskutočné. Bolo pol piatej ráno, ešte som spala a zobudil ma až hovor od jedného z mojich zdrojov. Moji editori z al-Džazíry sa ma snažili už predtým neúspešne zobudiť. Môj zdroj mi povedal, že Američania zabili Sulejmáního. Najskôr som si myslela, že je to len žart, no potom som videla tie desiatky správ.

Najskôr sa musíte presunúť do svojej kancelárie. No keď tu žijete, začnete sa hneď zamýšľať nad tým, ako to ovplyvní váš život – či sa začína vojna, či sa nevrátim do zbombardovaného domu, čo budem robiť so svojim psom.