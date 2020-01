Austrálska vláda odmieta, že za požiarmi je zmena klímy

V krajine už niekoľko mesiacov vyčíňajú ničivé požiare.

7. jan 2020 o 14:22 TASR

SYDNEY. Austrálska vláda aj naďalej zastáva postoj, že neexistuje nijaký priamy súvis medzi klimatickou zmenou a rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré už niekoľko mesiacov vyčíňajú v Austrálii.

Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.

Austrálsky premiér Scott Morrison a minister pre energetiku Angus Taylor sú napriek trojročnému obdobiu sucha a lesným požiarom presvedčení, že Austrália nemusí posilniť snahy o znižovanie emisií v skleníkových plynov v úsilí o obmedzenie globálneho otepľovania.

Austrálski predstavitelia naopak tvrdia, že krajina by mala byť ocenená za prekonanie svojich cieľov zníženia emisií stanovených na rok 2020.

Na Austráliu pripadá 1,3 percenta z celosvetového množstva emisií skleníkových plynov a je zároveň druhou krajinou s najvyšším množstvo emisií v prepočte na jedného obyvateľa za Spojenými štátmi.

"Čo sa týka znižovania globálnych emisií, Austrália musí prispievať a aj prispieva svojím dielom, avšak lesné požiare predstavujú čas, keď sa komunity musia spojiť, a nie rozdeľovať," uvádza sa vo vyjadrení ministra Taylora, ktoré zaslal agentúre Reuters v utorok e-mailom.

Zintenzívnenie úsilia o zníženie emisií by podľa vlády ohrozilo hospodárstvo krajiny, a to najmä vtedy, ak by sa dotklo vývozu uhlia a zemného plynu.

"Vo väčšine krajín je neakceptovateľné zastávať politiku znižovania emisií, ktorá výrazne zvyšuje životné náklady, ničí pracovné miesta, znižuje príjmy a bráni rastu," napísal Taylor 31. decembra 2019 v denníku The Australian. To, ako konkrétne by znižovanie emisií zdvihlo životné náklady, minister neobjasnil.

Podľa vedcov je klimatická zmena jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú lesné požiare v Austrálii.

Od vypuknutia veľkých požiarov v októbri 2019 prišlo o život najmenej 25 ľudí. Zhorelo viac ako 2000 domov a plamene pohltili územie s rozlohou približne 10,6 milióna hektárov.