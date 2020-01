Hackeri napadli americkú vládnu webstránku, má ísť o pomstu za Sulejmáního

Proiránski hackeri na webstránke zverejnili obrázok so zakrvaveným Trumpom.

6. jan 2020 o 19:24 SITA

BRATISLAVA. Skupina hackerov, ktorá o sebe tvrdí, že je z Iránu, napadla cez víkend americkú vládnu stránku a zverejnila na nej proiránsku správu s obrázkom prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa ich slov to bola odveta za zabitie vysokopostaveného iránskeho generála Kásima Sulejmáního.

Obrázok odstránili

Zatiaľ nič nepotvrdilo, že by to bola Iránom podporovaná hackerská akcia.



Hackeri dali na webstránku Programu Federálneho depozitára obrázok so zakrvaveným Trumpom.

"Mučeníctvo bolo pre Sulejmáního odmenou za roky neúprosného úsilia. S jeho odchodom a božou silou jeho práca a cesta neskončí a tých kriminálnikov, ktorí si pošpinili ruky jeho krvou a krvou ďalších mučeníkov, čaká tvrdá pomsta," uvádzalo sa v sprievodnom odkaze.

Hackerský počin, ktorý zo stránky už odstránili, mali jej návštevníci možnosť vidieť v sobotu.



Hovorca agentúry pre kybernetickú bezpečnosť pri americkom ministerstve vnútornej bezpečnosti informoval, že situáciu monitorujú.

"Vieme, že webstránku Programu Federálneho depozitára poničili proiránskou, protiamerickou správou," uviedol vo vyhlásení.

Zároveň odporučil všetkým organizáciám, aby zvýšili svoju kybernetickú kontrolu a mali zavedený plán reakcie na incidenty.

Kybernetická vojna

Kyberútok prišiel krátko po tom, čo Irán prisahal tvrdú pomstu za zabitie Sulejmáního, a v čase, keď analytici varujú pred iránskymi kybernetickými útokmi voči USA.

Jake Moore, špecialista pre kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Eset, sa pre spravodajský portál BBC vyjadril, že kybernetická vojna predstavuje pre spoločnosť vysoké riziko.

"Hrozba kybernetickej vojny je niekedy silnejšia ako skutočná deštrukcia, čo znamená, že štátni aktéri a kybernetickí zločinci budú mať vždy navrch, keďže nevieme, čo všetko je možné," povedal a podotkol, že takáto hrozba môže mať vážne dôsledky na rôzne aspekty života.



Sulejmáního, ktorý bol veliteľom elitných jednotiek Kuds iránskych Revolučných gárd, zabil v piatok útok dronom v irackom Bagdade.