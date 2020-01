Trump pohrozil Iraku prísnymi sankciami, ak budú musieť americkí vojaci odísť

V Iraku sa v súčasnosti nachádza okolo 5000 amerických vojakov.

6. jan 2020 o 6:52 TASR

WASHINGTON. Prezident USA Donald Trump pohrozil Iraku sankciami, ak sa zachová "nepriateľsky" a vyhovie požiadavke irackého parlamentu, aby americkí vojaci odišli z krajiny.

"Ak sa zachovajú nejako nepriateľsky, ak urobia niečo, čo budeme pokladať za neprimerané, uvalíme na Irak sankcie, veľmi prísne sankcie," povedal Trump novinárom v nedeľu v prezidentskom lietadle Air Force One, keď sa vracal do Washingtonu z dovolenky na Floride.

Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP.

Vyhostenie vojakov

Iracký parlament v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí schválil rezolúciu, ktorá poveruje vládu, aby vyhostila zahraničných vojakov z krajiny.

Tí sú tam na pozvanie irackej vlády z roku 2014 a pod velením Spojených štátov bojujú v koalícii proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).

Rezolúcia irackých zákonodarcov je reakciou na piatkové zabitie vplyvného iránskeho generála Kásema Solejmáního neďaleko medzinárodného bagdadského letiska, ktorého pri cielenom útoku usmrtil americký dron.

Odmieta ostrú kritiku

Trump pred novinármi zopakoval vyhrážku, že USA podniknú "veľkú odvetu" proti Iránu, ak sa pokúsi pomstiť za zabitie generála Solejmáního.

Prezident odmietol ostrú kritiku, ktorú si vyslúžil za svoje skoršie varovania, že medzi cieľmi amerického bombardovania v Iráne budú aj kultúrne lokality. Irán je krajina s obrovským kultúrnym dedičstvom.

"Oni môžu zabíjať našich ľudí. Oni môžu mučiť a mrzačiť našich ľudí. Môžu klásť bomby na cesty a vyhadzovať do vzduchu našich ľudí. A my sa nesmieme dotknúť ich kultúrnych miest? Takto to nefunguje," povedal prezident.

Šéf Bieleho domu ešte dodal, že ak americkí vojaci budú musieť odísť za nepriaznivých, zlých okolností, USA budú k Iraku pristupovať tak ako k nepriateľskému Iránu, ktorého ekonomiku zničili americké sankcie.

"Ak nás požiadajú, aby sme odišli - a ak to budeme musieť urobiť za nie veľmi priateľských okolností -, uvalíme na nich sankcie, aké ešte nikdy nezažili," povedal Trump.

"Ešte aj iránske sankcie budú popri nich vyzerať mierne," dodal.

Trump vyhlásil, že americká základňa v Iraku je "mimoriadne drahá".

"Neodídeme, kým nám za to nezaplatia," dodal.