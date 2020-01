USA vyzvali svojich občanov na okamžitý odchod z Iraku

Iračania oslavovali Sulejmáního smrť, Kongres kritizoval Biely dom.

BAGDAD. Americké veľvyslanectvo v Bagdade vyzvalo občanov Spojených štátov, aby "okamžite odcestovali z Iraku".

Výzva prišla po tom, ako armáda USA pri útoku neďaleko bagdadského letiska zabila popredného iránskeho veliteľa Kásima Sulejmáního.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Občania Spojených štátov by mali odcestovať letecky, kým je to možné, a ak nie, tak do iných krajín po zemi," uviedlo veľvyslanectvo vo vyhlásení.

Civilisti oslavovali

Irackí demonštranti, ktorí už mesiace protestujú proti vláde, ktorá je podľa nich príliš zviazaná s Iránom, reagovali na správu o smrti popredného iránskeho veliteľa spevom a tancom.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na svojho fotografa v Bagdade.

"Ach, Kásim Sulejmání, toto je víťazstvo z nebies," kričali demonštranti na bagdadskom Námestí oslobodenia (Mídán at-Tahrír), ktoré je centrom protestného hnutia.

"Je to Božia odplata za krv tých, ktorí boli zabití," vyhlásil jeden z protestujúcich v súvislosti s takmer 460 obeťami násilia počas demonštrácií v Iraku, ktoré mnohí účastníci pripísali bezpečnostným silám podporovaným Iránom.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým zverejnil na Twitteri video, ktoré podľa neho zachytáva Iračanov "tancujúcich v uliciach" po zabití veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásima Sulejmáního pri raketovom útoku USA pri bagdadskom letisku.

"Iračania - Iračania - tancujú v uliciach za slobodu; vďační, že generála Solejmáního už niet," napísal Pompeo v komentári k záberom, na ktorých desiatky ľudí bežia popri ceste a mávajú irackými a ďalšími vlajkami.

Biely dom Kongres neinformoval

Členovia amerického Kongresu neboli o útoku na Sulejmáního vopred informovaní. S odvolaním sa na predstaviteľa demokratov o tom informovala agentúra AFP.

Pentagón útok potvrdil s tým, že ho podnikli na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Bagdadský útok na Sulejmáního "prebehol bez oznámenia či konzultácií s Kongresom", uviedol vo vyhlásení predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Eliot Engel.

Sulejmání, ktorý má "na rukách krv Američanov", bol "strojcom obrovského násilia", pokračoval Engel.

Ale "postupovať ďalej v takejto závažnej akcii bez zapojenia Kongresu vyvoláva vážne právne problémy a je urážkou právomocí Kongresu ako rovnoprávnej súčasti vlády".

Agentúra AFP doplnila, že Biely dom tradične o veľkých vojenských operáciách vopred informuje vysokopostavených predstaviteľov oboch strán v Senáte i v Snemovni reprezentantov.

Podľa zdroja z prostredia demokratov o útoku nebol vopred informovaný ani líder demokratov v Senáte, senátor Chuck Schumer.

Poprední predstavitelia republikánov sa k tomu, či Biely dom akciu vopred oznámil, verejne bezprostredne nevyjadrili.

Rezolúcia o vojenských silách nariaďuje prezidentovi USA, aby informoval Kongres 48 hodín pred zapojením ozbrojených síl do vojenskej akcie.

Viacero demokratov však upozornilo, že ústavná úloha Kongresu pri rozhodovaní o otázkach vojny bola v prvých troch rokoch vlády Donalda Trumpa narušená.

"Aj keby tento útok bol v sebaobrane, nevzťahovalo sa naň žiadne súčasné povolenie Kongresu a prezident musí podľa rezolúcie o vojnových silách informovať Kongres do 48 hodín," zdôraznil Engel.

Viacero demokratov, vrátane kandidáta na prezidenta vo voľbách v roku 2020 a bývalého viceprezidenta Joea Bidena, varovalo, že tento cielený útok môže Spojené štáty priblížiť dramaticky blízko k vojnovému konfliktu s Iránom.

Odlišné verzie útoku

Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa podnikol raketový útok na Sulejmáního dron.

Denník The New York Times s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že útok na armádny konvoj opúšťajúci letisko v Bagdade, pri ktorom zomrelo aj viacero Iránom podporovaných predstaviteľov irackej armády, podnikli rakety vystrelené z amerického bezpilotného lietadla typu MQ-9 Reaper.

Pri nálete bol medzi inými zabitý aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU).

Iránske revolučné gardy uvádzajú, že útok spáchali americké vrtuľníky.