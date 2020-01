Turecko rozhoduje o vyslaní vojakov do Líbye

Prezident Erdogan navrhol vojensky podporiť oficiálnu vládu.

2. jan 2020 o 14:43 TASR

ISTANBUL. Tureckí poslanci začali vo štvrtok prerokovávať návrh na vyslanie vojakov do Líbye s cieľom podporiť tamojšiu medzinárodne uznávanú vládu v Tripolise.

Informovala o tom agentúra DPA s tým, že zákonodarcovia by mali podľa predpokladov vyslanie vojakov odobriť.

Na prediskutovanie tohto návrhu bolo zvolané mimoriadne zasadnutie parlamentu. Tento mandát vláde umožní rozhodnúť o načasovaní a rozsahu vyslania a počte vojakov, ktorých majú vyslať.

Ako uviedla agentúra DPA, právny dokument týkajúci sa vyslania vojakov do Líbye na rok, ktoré predtým podpísal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a v pondelok ho poslal na hlasovanie do parlamentu, by mal byť schválený.

V parlamente zastávajú Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) a jej krajne pravicový nacionalistický koaličný partner Strana národného hnutia (MHP) väčšinu.

Erdogan uviedol, že vláda národnej jednoty v Tripolise, ktorú Turecko podporuje, o vyslanie tureckých vojakov Ankaru požiadala.

Koncom novembra Ankara a Tripolis podpísali dohody o rozdelení oblastí záujmu v Stredozemnom mori a o vojenskej spolupráci.

V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Povstanie viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.

Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty v Tripolise, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar.

Ten podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye. Začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.

Vládu sídliacu v Tripolise okrem Turecka podporujú tiež Taliansko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.