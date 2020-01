Do Turecka mieri možno až štvrť milióna utečencov zo Sýrie, hovorí Erdogan

Ankara sa bude snažiť zabrániť utečencom v prekročení hraníc.

2. jan 2020 o 14:04 TASR

ANKARA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok vyhlásil, že do krajiny mieri možno až 250-tisíc ľudí zo sýrskej provincie Idlib.

Ankara sa im podľa Erdoganových slov bude snažiť v prekročení tureckých hraníc zabrániť. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Práve teraz mieri k našim hraniciam od 200-tisíc do 250-tisíc utečencov. Prijali sme opatrenia, pomocou ktorých sa im v tom pokúsime zabrániť, avšak nebude to ľahké. Bude to zložité. Sú to tiež ľudia," uviedol Erdogan.

Ankara sa podľa agentúry obáva, že Turecko, ktoré už teraz hostí najviac utečencov na svete, môže zasiahnuť nová utečenecká vlna po tom, ako sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada a Ruska obsadili minulý mesiac rozsiahle územia v provincii Idlib - poslednej bašte sýrskych povstalcov.

V Turecku sa podľa Reuters momentálne nachádza až 3,7 milióna utečencov zo Sýrie.

Sily podliehajúce vláde v Damasku útočia s podporou Ruska na džihádistov v južnom Idlibe od polovice decembra, a to i napriek dohode o prímerí z augusta a výzvam na deeskaláciu, prichádzajúcim z Turecka, Francúzska či OSN.

V rámci týchto bojov sýrska armáda dobyla desiatky miest a dedín, pričom na oboch stranách zahynuli stovky ľudí.