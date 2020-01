Protestujúci blokovali depo v Paríži, polícia použila slzotvorný plyn

Protesty proti dôchodkovej reforme trvajú už takmer mesiac.

2. jan 2020 o 11:27 TASR

PARÍŽ. Francúzska polícia použila vo štvrtok slzotvorný plyn voči protestujúcim, ktorí blokovali autobusové depo v Paríži.

Išlo o najnovšiu konfrontáciu medzi úradmi a odbormi v spore týkajúcom sa dôchodkovej reformy, uviedla agentúra Reuters s tým, že protesty, ktoré trvajú už 29 dní, sú najdlhšie od roku 1968.

Macron sa drží svojich plánov

Súvisiaci článok Je nevyhnutná. Macron obhajoval dôchodkovú reformu aj v novoročnom príhovore Čítajte

Reportér televíznej stanice BFM zverejnil na Twitteri video, na ktorom vidieť, ako polícia zasiahla slzotvorným plynom voči davu pred vchodom do autobusového depa. Parížska polícia sa zatiaľ k tomuto zákroku nevyjadrila.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vo svojom tradičnom novoročnom príhovore vyhlásil, že aj napriek masívnym protestom a štrajkom sa mieni držať svojich reformných plánov a uskutočniť dôchodkovú reformu, pretože v dobe, keď ľudia žijú čoraz dlhšie, je nevyhnutná.

Podstatou predkladaného návrhu dôchodkovej reformy je zjednotenie celého systému, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov. Existujúci systém zaručuje niektorým profesiám predčasný dôchodok.

Do dôchodku o dva roky neskôr

Zákonný vek odchodu do dôchodku je momentálne 62 rokov, po prijatí reformy by sa fakticky zvýšil na 64 rokov, keďže až od tohto veku by Francúzi dostávali plný dôchodok.

Macron chce zaviesť dôchodkové body, ktoré by sa mali vzťahovať rovnako na všetkých občanov Francúzska - výnimky by boli zrušené. V novoročnom príhovore však ubezpečil, že kto "ťažko pracuje", mal by mať možnosť skončiť skôr.

Masové demonštrácie najmä zamestnancov verejnej dopravy prebiehajú od 5. decembra. Macronov novoročný prejav bol podľa DPA zameraný predovšetkým na odborárov ochotných pristúpiť na kompromisy a mal posilniť pozíciu premiéra Édouarda Philippa.

Radikálne odborové zväzy ako CGT však požadujú úplné stiahnutie reformy a na 9. januára avizovali nový masový protest. Vláda plánuje stretnutie so sociálnymi partnermi na 7. januára.