V USA identifikovali desaťročia staré ostatky z jaskyne. Patrili vrahovi

Henry Loveless pred viac ako sto rokmi utiekol z väzenia, kde skončil pre vraždu manželky.

2. jan 2020 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. V USA identifikovali ostatky muža, ktoré boli po desiatky rokov skryté v jaskyni v štáte Idaho.

Ako informovala spravodajská televízia CNN, kosti objavené v rokoch 1979 a 1991 patrili Josephovi Henrymu Lovelessovi - mužovi, ktorý pred viac ako sto rokmi utiekol z väzenia, kde skončil pre vraždu manželky.

Pozostatky identifikovala nezisková organizácia DNA Doe Project v spolupráci s profesormi a študentami antropológie z Idaho State University a ich zistenia potvrdil aj úrad šerifa okresu Clark.

Ostatky ležali v jaskyni desiatky rokov

Lovelessa za jeho života minimálne dvakrát zatkli za nelegálne obchodovanie, on však unikal väzbe, napríklad aj tak, že prepílil mreže svojej cely.

DNA Doe Project uviedol, že jeho ostatky sa v Buffalo Cave blízko mesta Dubois nachádzali zhruba 63 rokov. Podľa organizácie zomrel približne v roku 1916 ako 46-ročný, pričom ho podľa všetkého zabili a rozštvrtili.

Ako uviedol šerif okresu Clark Bart May, približne v tom čase muža uväznili za to, že sekerou zavraždil manželku. On však z väzenia zase ušiel, pričom si pomohol pílkou, ktorú mal skrytú v topánke. Odvtedy ho nikto nevidel.



Prvú časť ostatkov - mužské torzo oblečené v tmavých nohaviciach, prúžkovanej košeli a červenom svetri, ktoré bolo zabalené vo vreci a pochované v plytkom hrobe - našla istá rodina v auguste 1979.

O 12 rokov neskôr objavili v inej časti jaskynného systému mumifikovanú ruku, rameno a dve nohy, ktoré boli tiež zabalené vo vreci. Dobrovoľníci a študenti následne jaskyňu ešte prehľadali, no iné ostatky vrátane hlavy už nenašli, uvádza DNA Doe Project.

Identifikácia nebola jednoduchá

Identifikácia Lovelessových ostatkov nebola jednoduchá. Muž používal viacero identít, v národnej databáze nemal žiadnych blízkych príbuzných a bol zločincom, ktorý nemal žiadne oficiálne záznamy.

Dobrovoľníci z DNA Doe Project pri pokuse nájsť spojenie s jeho DNA preskúmali viac ako 31 730 jednotlivcov. May vysvetlil, že jeho úrad v Kalifornii našiel Lovelessovho 87-ročného vnuka, ktorý súhlasil, že poskytne vzorky DNA. Testy vzoriek následne potvrdili ich príbuzenský vzťah.



Lovelessov prípad však zostáva naďalej otvoreným prípadom, pretože je síce známe, že ho zabili, ale kto tak spravil, nie je jasné.

"V roku 1916 tu bol Divoký západ a o problém sa zrejme postarali miestni. Pravdepodobne nikdy vraždu nevyriešime, ale napriek tomu stále odporúčame každému, kto počul príbehy, aby sa obrátili na našu kanceláriu. Nikdy neviete, ktoré informácie by mohli pomôcť," vyjadril sa May.