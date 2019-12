V USA vyhodili za hajlovanie 34 nádejných väzenských dozorcov

Inštruktorka tvrdí, že zdvihnutie pravej ruky brala ako obyčajný pozdrav.

31. dec 2019 o 16:59 SITA

CHARLESTON. Republikánsky guvernér amerického štátu Západná Virgínia Jim Justice rozhodol v utorok o prepustení 34 študentov akadémie pre budúcich väzenských dozorcov.

Dôvodom bolo to, že sa pravidelne hromadne zdravili takzvaným "hajlovaním", teda typickým nacistickým pozdravom, čo bolo vidno aj zo skupinovej fotografie, ktorá prenikla na verejnosť a spôsobila rozruch.

Ako ukázalo neskoršie vyšetrovanie, študenti takto pravidelne zdravili svoju inštruktorku Karrie Byrd, ktorá ich k tomu podnecovala a nacistický pozdrav im obvykle opätovala. Akurát ho nevolali "Heil Hitler", ale "Hail Byrd".



Inštruktorka, ktorú medzičasom guvernér Justice tiež vyhodil, stále tvrdí, že "nevedela o historických súvislostiach" a že zdvihnutie pravej ruky brala ako obyčajný pozdrav.

Svedectvá viacerých jej študentov však podľa agentúry The Associated Press (AP) svedčia o opaku. Byrd sa podľa nich napríklad zverila svojim študentom s tým, že tento druh pozdravu preferuje preto, lebo je "podobná ´tvrďaska´ ako Hitler".



Viacerí študenti okrem toho vypovedali, že oni sami sa takto zdraviť nechceli, no inštruktorka a ich spolužiaci ich k tomu nútili.



Jedným z najväčších zástancov zdravenia sa nacistickým pozdravom bol černoch, ktorý nesúhlasiacich študentov presviedčal, že ide o úplne normálny pozdrav, na ktorom nič nie je, čo môžu údajne vidieť aj podľa toho, že ho používa aj on, hoci je černoch.



Niektorí zo študentov to preto vyriešili tak, že síce pri pozdrave zdvihli pravú ruku, no namiesto vystretej dlane mali zaťatú päsť.