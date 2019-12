Azerbajdžan neplánuje vstúpiť do Európskej únie

Rokovania o novej dohode o strategickom partnerstve s EÚ prebiehajú celkom hladko, tvrdí Alijev.

30. dec 2019 o 20:37 TASR

BAKU. Azerbajdžan nemá v pláne vstúpiť do Európskej únie, uviedol azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v pondelňajšom rozhovore pre televíznu stanicu Rossija 24.

Odlišné názory

Alijev povedal, že sa o tejto téme nedávno rozprával s azerbajdžanskými novinármi, pretože podľa jeho slov "panujú na túto záležitosť odlišné názory, ktoré sú ďaleko od skutočného stavu vecí".

"Zameral som sa na túto tému a povedal, že nás tam nikto nechce (v EÚ). Ani nie sme na zozname kandidátov," uviedol Alijev v rozhovore, z ktorého citovala agentúra TASS.

Azerbajdžanský prezident pripomenul, že jeho krajina nepodpísala s Európskou úniou asociačnú dohodu "na rozdiel od niekoľkých ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sú spojené v projekte Východné partnerstvo".

"Preskúmal som ju dôkladne (asociačnú dohodu). A zistil som, že to nie je dohoda. Je to smernica... Prečo by sme mali potrebovať smernicu? Čo nám dá? Má pre Azerbajdžan praktickú výhodu? Nič také som tam nenašiel," vysvetlil Alijev.

Toto nie je naša cesta

Azerbajdžanská strana podľa jeho slov navrhla Európskej komisii vypracovať bilaterálnu dohodu, ktorá by bola prospešná pre jeho krajinu.

"Nemôžeme podpísať dohodu, len aby ju niekto mal rád, alebo aby sme jednoducho tvrdili, že áno, máme takúto dohodu. Toto nie je naša cesta. Akákoľvek zmluva, akákoľvek dohoda, ktorú podpíšeme, by mala priniesť konkrétne výsledky," zdôraznil Alijev.

Podľa neho rokovania o novej dohode o strategickom partnerstve s Európskou úniou "prebiehajú celkom hladko", pričom sa dohodlo viac ako 90 percent ustanovení.

"Ale tie ustanovenia, ktoré ešte neboli dohodnuté, sú pre nás kategoricky neprijateľné. A ak Európska únia zmení svoj postoj, budeme môcť pokračovať v rozhovoroch zameraných na výsledky," dodal azerbajdžanský prezident.