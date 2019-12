Rusko sa obáva zániku jadrovej dohody s Iránom

USA odstúpili od dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu uvalili na Irán sankcie.

30. dec 2019 o 15:17 TASR

MOSKVA. Hrozí, že jadrová dohoda svetových veľmocí s Iránom zanikne, keď ju Spojené štáty a Európska únia nebudú dodržiavať, varoval v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so svojím iránskym kolegom Mohammadom Džavádom Zarífom v Moskve.

Informovala o tom agentúra AP.

Spojené štáty odstúpili od medzinárodnej dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu v roku 2018 a následne uvalili na Irán nové sankcie. Zvyšní signatári sa však snažia udržať túto dohodu z roku 2015 v platnosti.

Podľa Lavrova hrozí, že tento dôležitý výdobytok medzinárodnej diplomacie "sa rozpadne" v dôsledku deštruktívneho prístupu Washingtonu. Uviedol, že "kolegovia z Európskej únie" taktiež plne nedodržiavajú túto dohodu.

Ruský minister po stretnutí so Zarífom povedal, že Rusko žiada úplné dodržiavanie dohody zo strany USA a EÚ, čo by Iránu umožnilo vrátiť sa k plneniu svojich záväzkov v súlade s touto dohodou. V opačnom prípade by sa táto dohoda mala považovať za "viac neexistujúcu", dodal Lavrov.

Irán v reakcii na americké sankcie vyvíja na európskych signatárov dohody tlak na to, aby našli spôsob, ako znížiť ich vplyv na iránske hospodárstvo. Teherán pomaly prestáva dodržiavať podmienky dohody.

Minulý týždeň napríklad pristúpil k novým prevádzkovým činnostiam v ťažkovodnom jadrovom reaktore, pripomína AP.