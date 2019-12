Vpád zimy do Grécka priniesol sneženie a silný vietor

Prudké ochladenie spôsobilo v oblasti Egejského mora veľké problémy v doprave.

29. dec 2019 o 12:59 TASR

ATÉNY. Výdatné dažďové a snehové zrážky a prudké ochladenie sprevádzané silným vetrom spôsobili v nedeľu v oblasti Egejského mora veľké problémy v doprave.

Ako informovala verejnoprávna televízia ERT, mnohé cesty v strednom a severnom Grécku sú zjazdné iba so snehovými reťazami.

Grécka pobrežná stráž nariadila kvôli búrlivému vetru pozastavenie trajektovej dopravy z mesta Pireus a prístavu Rafina na Kykladské ostrovy.

Meteorologický ústav vydal v nedeľu predpoveď, podľa ktorej potrvá chladné počasie ďalšie dva dni. V pondelok má vietor v Egejskom mori dosiahnuť desiaty stupeň Beaufortovej škály.

Ide o prvý vpád zimy v tomto roku do Grécka, kde do Vianoc stúpali denné teploty na juhu krajiny na 20 stupňov Celzia. Meteorológovia očakávajú, že do nadchádzajúceho víkendu sa počasie zlepší a opäť sa oteplí na 19 stupňov.