Prosieb napísali viac. Prehovoril autor odkazu, ktorý sa z väznice dostal k malej Britke

Väzni vypísali viac telegramov.

29. dec 2019 o 20:17 Nina Sobotovičová

LONDÝN, BRATISLAVA. Viacerým väzňom sa zdal plán dvoch Nigérijčanov príliš riskantný.

Keď sa dvojica trestancov zo šanghajskej väznice Qingpu rozhodla, že do sveta prepašujú odkazy o nútenej práci za mrežami, napísané na vianočných pohľadniciach, mali ostatní väzni obavy.

Súvisiaci článok Britské dievča našlo vo vianočnej pohľadnici odkaz z čínskeho väzenia Čítajte

Ak by sa čínske úrady o tomto pláne dozvedeli, represie by na seba nenechali dlho čakať. Niektorí väzni sa obávali, že Peking by nepotrestal iba tých, ktorí sa na vypisovaní vianočných prianí podieľali, ale všetkých.

Okrem toho v čase, keď trestanci v bloku pre zahraničných väzňov triedili a balili vianočné priania, bolo leto a Vianoce v nedohľadne.

Málokto sa preto nádejal, že správa o nútených prácach väzňov sa napokon naozaj dostane k niekomu, kto bude schopný zasiahnuť.

Tak opisuje situáciu v šanghajskej väznici bývalý britský novinár Peter Humphrey v článku pre denník Times.

Sám v Qingpu strávil dva roky a teraz sa mu podarilo spojiť s väzňom, ktorý odkaz napísal.