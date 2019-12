Útočník dobodal v dome rabína na predmestí New Yorku päť ľudí

Najmenej dve obete sú v kritickom stave v nemocnici.

29. dec 2019 o 6:08 (aktualizované 29. dec 2019 o 6:15) ČTK

NEW YORK. Neznámy útočník dobodal v dome ortodoxného židovského rabína na predmestí New Yorku päť ľudí a potom z miesta činu utiekol. Informoval o tom denník The New York Times.

Najmenej dve obete sú v kritickom stave v nemocnici. Maskovaný páchateľ s nožom vtrhol do domu počas osláv sviatku chanuka.

"Večer o 9.50 h prišiel telefonát o masovom útoku... Bolo to v dome chasidského rabína. Päť pacientov s bodnými poraneniami, všetci sú chasidi, previezli do miestnych nemocníc," uviedla organizácia Orthodox Jewish Public Affairs Council.

Útok sa stal v sobotu neskoro večer miestneho času v blízkosti synagógy v Monsey, kde žije početná židovská komunita. Päť ľudí s rôzne vážnymi bodnými zraneniami skončilo v starostlivosti lekárov, jedného z nich útočník bodol šesťkrát, uviedla agentúra Reuters.

Generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová uviedla, že ju incident "hlboko znepokojil". "Máme tu nulovú toleranciu pre nenávistné činy akéhokoľvek druhu," napísala na twitteri.

Americké médiá v tejto súvislosti upozornili na to, že v poslednej dobe v krajine rastie počet antisemitsky motivovaných útokov.