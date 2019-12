Taliansko navrhuje vytvorenie bezletovej zóny v Líbyi

V Líbyi prebieha občianska vojna.

RÍM. Vytvorenie bezletovej zóny v Líbyi vidí taliansky premiér Giuseppe Conte ako možné riešenie situácie v tejto severoafrickej krajine zmietanej občianskou vojnou.

Povedal to podľa agentúry DPA na svojej sobotňajšej koncoročnej tlačovej konferencii v Ríme.

Diplomatické rokovania

Taliansko takisto plne podporuje iniciatívu usporiadať začiatkom budúceho roka v Berlíne konferenciu o Líbyi. Jeho krajina vyvíja vo vzťahu k svojej bývalej kolónii "intenzívnu diplomatická činnosť, ktorá často nie je viditeľná," uviedol Conte.

Spomenul rozhovory s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Erdogana, ktorý je naklonený vyslaniu tureckých vojakov do Líbye hneď po tom, ako ho o to požiada medzinárodne uznávaná vláda sídliaca v Tripolise, varoval, že by to malo za následok veľa civilných obetí a ani jedna strana by nezvíťazila.

Turecká podpora

Rím i Ankara podporujú medzinárodne uznanú vládu premiéra Fajíza Sarrádža. Rusko a ďalšie krajiny stoja na strane síl lojálnych veliteľovi Chalífovi Haftarovi, ktorý ovláda časti východnej a južnej Líbye a od apríla 2019 sa snaží dobyť hlavné mesto Tripolis.

Koncom novembra Ankara a Tripolis podpísali dohodu o rozdelení oblastí záujmu v Stredozemnom mori a vojenskej spolupráci. Erdogan zároveň ponúkol vyslanie tureckých vojakov.

Conte v tejto súvislosti privítal skutočnosť, že Európska únia sa opäť viac angažuje v Líbyi. Hovorca Európskej komisie pre DPA povedal, v uplynulých týždňoch sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí o vývoji v Líbyi.

V piatok večer zdroje talianskeho rezortu diplomacie uviedli, že minister zahraničných vecí Luigi Di Maio dostal od európskych partnerov predbežný súhlas so svojím návrhom iniciatívy EÚ v Líbyi.