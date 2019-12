Von der Leyenová: Brexit negatívne nezasiahne bezpečnostnú politiku EÚ

Briti sa v tejto oblasti veľmi neangažovali a blokovali určitý pokrok, tvrdí Von der Leyenová.

27. dec 2019 o 17:50 TASR

BRUSEL. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (brexit) nebude mať negatívne dôsledky pre európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku, domnieva sa predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Blokovali pokrok

"Na rozdiel od iných oblastí sa Briti v spoločnej bezpečnostnej politike veľmi neangažovali a blokovali určitý pokrok v rámci EÚ," povedala von der Leyenová pre najbližšie sobotňajšie vydanie spravodajského týždenníka Der Spiegel.

Únijné iniciatívy na posilnenie európskej obrannej spolupráce sa tak mohli začať až po referende o brexite, citovala ju vopred v piatok agentúra DPA.

Rokovanie o budúcich vzťahoch

Von der Leyenová označila za veľkú výzvu vyrokovať budúce vzťahy EÚ s Britániou už do konca roka 2020. Londýn však predĺženie príslušnej lehoty odmieta.

"Robí mi to veľké starosti, pretože čas na to množstvo otázok, o ktorých musíme rokovať, je extrémne krátky," povedala šéfka EK.

Poukázala na to, že nejde len o obchodnú politiku, ale aj o napríklad bezpečnostné otázky či práva rybolovu. Preto chce podľa vlastných slov na rokovaniach dávať do popredia tie aspekty, pri ktorých by nedosiahnutie dohody mohlo spôsobiť najväčšie škody.