Brzezinski: NATO nespochybňuje Trump, ale európski politici

Problém s NATO nevidím na našej strane Atlantiku, hovorí analytik IAN BRZEZINSKI.

28. dec 2019 o 17:12 Lukáš Onderčanin

Niektoré kroky Donalda Trumpa nie sú konzistentné, no viac ho znepokojuje, ako vyjadrenia amerického prezidenta zneužívajú európski politici. Analytik think tanku Atlantic Council a bývalý americký štátny tajomník pre Európu a NATO IAN BRZEZINSKI v rozhovore hovorí o tom, že Spojené štáty by mali robiť vo svete viac aj o tom, že zahraničná politika americké voľby nerozhodne.

Emmanuel Macron hovoril o klinickej smrti NATO, Alianciu spochybňoval aj Donald Trump, EÚ sa vysporadúva s brexitom. Došli sme do bodu, kedy je medzinárodná spolupráca čoraz ťažšia?

V Európe je tendencia podceňovať Spojené štáty ako dobrého dlhodobého partnera. Pritom z hľadiska euroatlantickej bezpečnosti je to stávka na istotu. Netešia ma niektoré vyjadrenia prezidenta Trumpa, no je to jeho diplomatický štýl a nechcem znevažovať jeho slová.

No kolegovia v Európe by sa mali viac pozerať na celok – na americkú diplomaciu a jej kroky a postoje, predtým, ako dôjdu k nesprávnemu úsudku, že Američania sú na odchode.

Stojí teda Trump za NATO?

Máme prezidenta s rôznymi aj protichodnými vyjadreniami, no otvorene hovorí, že stojí za NATO aj kolektívnou obranou. Vláda vedená Trumpom zvýšila počet vojenských jednotiek v Poľsku aj v Nemecku. Jeho administratíva konštruktívne prispela k pripravenosti NATO a ukazuje, že sme ochotní spolupracovať.

V Kongrese som za 30 rokov nikdy nevidel toľko odhodlania a nadšenia z NATO na oboch politických spektrách ako dnes. V skutočnosti mám pocit, že nejednota v transatlantickom priestore nevidieť na našej strane Atlantiku, ale u vás.