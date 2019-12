Venezuela prehrala ideologickú vojnu. Otvára trh, aby sa zachránila

Dolarizácia krajiny pomáha len bohatším.

26. dec 2019 o 13:29 Washington Post, Anthony Faiola, Rachelle Krygier, Mariana Zuñiga

CARACAS. Počas minuloročných Vianoc trpela zdevastovaná Venezuela nedostatkom všetkého, od ozdôb až po toaletný papier. Tento rok však dala socialistická vláda svojim unaveným občanom nečakaný vianočný darček – malú dávku voľného trhu.

Prezident Nicolás Maduro postupne upúšťa od socialistických politík, ktoré kedysi regulovali ceny základných tovarov, vysoko zdaňovali dovoz a zakazovali používanie amerického doláru.

Výsledkom je, že voľný pád ekonomiky tohto juhoamerického národa sa začína spomaľovať. Venezuela má stále najvyššiu mieru inflácie na svete, no kým ešte pred rokom to bolo šokujúcich 1,5 milióna percent, dnes už je to relatívne lepšie a ročná miera inflácie sa pohybuje pri 15-tisíc percentách.

Tieto zmeny sú však zrejme len dočasné, spojené so snahou o ekonomickú stabilizáciu. Nič nenaznačuje tomu, že by štát menil svoju stratégiu a prestal s konfiškáciou poľnohospodárskej pôdy či firiem, čo napomohlo začiatku jedného z najväčších ekonomických kolapsov v modernej histórii.

Predavačka v obchode s dovozovým tovarom čaká na zákazníkov. (zdroj: Andrea Hernandez Briceno, Washington Post)

Návrat Vianoc

Ešte nedávno prázdne regály v obchodoch sa však po nových opatreniach v predvianočnom čase zaplnili kuracinou, hovädzinou, mliekom aj chlebom – aj keď s tak vysokými cenami, že väčšina populácie si ich nemôže dovoliť.

Bohatší Venezuelčania zaplavili desiatky novovzniknutých obchodov, vrátane najmenej jedného obchodu napodobňujúceho americký Walmart, kde si môžu kúpiť cereálie Cheerios, kúsok talianskej šunky či olivový olej.

Riešenie politickej krízy vo Venezuele pritom zastalo v mŕtvom bode – prezident Maduro sa stále sporí s opozičným lídrom Juanom Guaidóm a jeho podporovateľmi vo Washingtone, ktorý zvyšujú nátlak na prezidenta, aby odstúpil. No americké sankcie proti Venezuele zjavne neohrozili americký dovoz – väčšinou totiž zakazujú Američanom robiť biznis s venezuelskou vládou, no nie so súkromníkmi.