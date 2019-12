Vdova po hasičovi z Černobyľu: Nevedela som, že budem hlavnou postavou, HBO ma nevarovalo

Vasilija tam v jednej scéne zobrazili, ako hystericky kričí. Taký nebol, hovorí Ľudmila Ignatenková.

23. dec 2019 o 13:10 Nina Sobotovičová

KYJEV, BRATISLAVA. Netušila, že v minisérii Černobyľ bude jednou z hlavných postáv. Mala dojem, že zástupcovia televízie HBO ju oslovili, len aby s ňou konzultovali sled udalostí a detaily, ktoré súviseli s najväčšou jadrovou haváriou v dejinách ľudstva - výbuchom v ukrajinskej elektrárni v Černobyle.

Ľudmila Ignatenková si myslela, že sa s tvorcami iba delí o spomienky. O tom, že jej osobná tragédia je ústredným motívom päťdielneho seriálu, sa dozvedela až z televíznych upútaviek.

“ Keď som to zistila, cítila som sa nepríjemne a bola som pohoršená. Prečo sa ma nespýtali, prečo ma na to nepripravili? „ Ľudmila Ignatenko pre BBC

Ignatenková pred mesiacom poskytla ruskej redakcii televízie BBC prvý rozhovor od uvedenia minisérie Černobyľ. V pondelok BBC uverejnila anglickú verziu rozhovoru.

"Prenasledovali ma do bytu. Dostalo sa to až do bodu, keď mi novinári strkali nohu do dverí, aby som ich nemohla zavrieť a aby oni mohli urobiť rozhovor," opisuje v rozhovore vdova po hasičovi Vasilijovi Ignatenkovi, ktorý bol jednou z prvých obetí havárie v černobyľskej atómovej elektrárni.

"Čo som však reportérom mala povedať, keď som o tom filme nič nevedela?" pýta sa Ignatenková.

O rizikách radiácie nevedeli

"Pred dvoma rokmi mi volali z Moskvy. Predstaviteľka HBO mi oznámila, že sa bude nakrúcať film o Černobyle," vysvetľuje vdova po hasičovi v rozhovore.

"Spýtala sa ma, či môžem byť ich konzultantkou. Odvetila som, že budem, ak je to potrebné," rozpomína si Ignatenková.

Súvisiaci článok Likvidátor Černobyľa: Najviac kradli dôstojníci a milícia Čítajte

Zdôrazňuje však, že po niekoľkých telefonátoch sa už predstaviteľka televízie neozývala a nerobil to ani nik iný. Až keď stanica HBO seriál uviedla, začal jej vyzváňať telefón a ľudia sa o ňu začali enormne zaujímať. Spolu so záujmom však prišla aj kritika.

"Že som zabila svoje dieťa. Pýtali sa ma, prečo som celý ten čas presedela (v nemocnici) pri svojom manželovi, keď som vedela, že som tehotná," opisuje Ignatenková, aké otázky dostávala najčastejšie.