V Bukurešti si ľudia uctili obete revolúcie z roku 1989

Rumunská revolúcia, ktorá zvrhla Ceaušescov režim, sa začala 15. decembra.

22. dec 2019 o 22:31 TASR

BUKUREŠŤ. Tisícky ľudí pochodovali v nedeľu v rumunskom hlavnom meste Bukurešť na pamiatku tých, ktorí položili svoje životy počas revolúcie spred 30 rokov.

Revolúcia z decembra 1989 ukončila niekoľko desaťročí trvajúcu komunistickú diktatúru Nicolae Ceaušesca.

Účastníci spomienkového pochodu si minútou ticha na Námestí revolúcie uctili obete a následne vypustili do vzduchu stovky balónov, ktoré podľa organizátorov predstavovali 1142 ľudí zabitých počas tohto povstania.

Rumunský prezident Klaus Iohannis spolu s niekoľkými ministrami z jeho stredopravicovej administratívy položil spomienkové vence a zapálil sviečky pred pamätníkom obetí.

"Chceme poznať pravdu o decembri 1989. Požadujeme, aby vinníci boli súdení a aby sa naplnila spravodlivosť," uviedol podľa tlačovej agentúry AFP Iohannis o niekoľko hodín skôr, pri otvorení výstavy o revolúcii.

S bývalým rumunským prezidentom Ionom Iliescom sa momentálne vedie súdny proces v súvislosti s obvineniami zo zločinov proti ľudskosti, ktorých sa údajne dopustil ako vysoko postavený činiteľ počas posledných dní revolúcie.

"Vďaka tým, ktorí zomreli v decembri 1989, teraz žijeme v slobodnej krajine," uviedla jedna z účastníčok zhromaždenia.

"Prišiel som vzdať vďaku tým mladým nevinným ľuďom, ktorých chladnokrvne zabili. Jedného dňa budeme poznať pravdu a potom budeme konečne môcť revolúciu oslavovať, a nie si ju iba pripomínať," uviedol ďalší z prítomných.

Do 22. decembra 1989 to bol Ceaušescu, kto dával rozkazy armáde a bezpečnostným silám, aby strieľali do demonštrantov, avšak väčšina z viac než 900 obetí zomrela až po tom, ako ho zbavili moci a kontrolu nad situáciou prevzal Iliescu. Jeho súdny proces sa začal v novembri.

Rumunská revolúcia z roku 1989, ktorá zvrhla Ceaušescov režim, sa začala 15. decembra v meste Temešvár na západe krajiny, do Bukurešti sa dostala o šesť dní neskôr. Ceaušescu bol spolu s manželkou Elenou 22. decembra zatknutý a po sumárnom procese na vojenskej základni v meste Targovište 25. decembra zastrelený.