Kráľovná Alžbeta II. bola v kostole, princ Philip zostáva v nemocnici

Hospitalizácia vojvodu z Edinburghu bola plánovaná.

22. dec 2019 o 15:14 SITA

LONDÝN. Britská kráľovná Alžbeta II. v nedeľu navštívila kostol neďaleko jej vidieckeho sídla, zatiaľ čo jej manžel princ Philip trávil ďalší deň v londýnskej nemocnici kam ho v piatok prijali z preventívnych dôvodov.

Zástupcovia Buckinghamského paláca pritom nezverejnili nové informácie o stave 98-ročného vojvodu z Edinburghu, ktorého v piatok ráno previezli z kráľovského sídla Sandringham v grófstve Norfolk do King Edward VII's Hospital v Londýne.

Podľa pôvodných informácií bola jeho hospitalizácia plánovaná a mali by si ho tam nechať pár dní na pozorovaní a na preliečenie už existujúcich zdravotných problémov. Zatiaľ však nie je jasné, či sa princ Philip stihne pridať ku zvyšku rodiny včas, aby s nimi oslávil Vianoce.



Kráľovná napriek tomu nezmenila svoje zvyklosti a v nedeľu ako zvyčajne išla do kostola. Kráľovská rodina by sa mala na ďalšej bohoslužbe zúčastniť na Vianoce.