V Chorvátsku sa koná prvé kolo prezidentských volieb

Lídrami súboja sú súčasná prezidentka Kitarovičová a bývalý premiér Milanovič.

22. dec 2019 o 8:28 SITA

ZÁHREB. V Chorvátsku sa dnes koná prvé kolo prezidentských volieb, v ktorom si môžu voliči vyberať z 11 kandidátov.

Lídrami súboja o prezidentské kreslo sú súčasná prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová, ktorá má podporu vládnucej Chorvátskej demokratickej únie a usiluje sa o zvolenie do druhého funkčného obdobia, bývalý premiér Zoran Milanovič, ktorý kandiduje za opozičnú Sociálnodemokratickú stranu Chorvátska, a spevák Miroslav Škoro. Ďalší majú podľa prieskumov veľký odstup za vedúcou trojicou.



V posledných prieskumoch viedla Grabarová Kitarovičová tesne pred Milanovičom a tretí bol s miernym odstupom Škoro.

Analytici preto predpokladajú, že práve súčasná prezidentka a bývalý premiér sa stretnú v druhom kole, ktoré by sa malo uskutočniť 5. januára. Nevylučujú však ani prekvapenie zo strany Škora, ktorý Grabarovej Kitarovičovej odoberá pravicových voličov. Neočakávajú pritom, že by niektorý z kandidátov zvíťazil už v prvom kole.



Volebné miestnosti by sa mali zatvoriť o 18:00 a krátko po tom by mali byť k dispozícii exit polly.