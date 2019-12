Nemecko kritizovalo americké sankcie pre Severný prúd 2

Sankcie podľa Nemecka predstavujú zásah do ich vnútorných záležitostí.

21. dec 2019 o 13:08 TASR

(Zdroj: Photo by Christian Wiediger on Unsplash)

BERLÍN. Nemecko kritizovalo v sobotu Spojené štáty za uvalenie sankcií na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Ten by mal privádzať ruský zemný plyn do Nemecka.

Nepochopiteľné opatrenia

"Nemecká vláda tento druh exteritoriálnych sankcií odmieta. Postihnú nemecké a európske spoločnosti a predstavujú zásah do našich vnútorných záležitostí," vyhlásila Ulrike Demmerová, hovorkyňa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorú citovala agentúra AFP.

Hovorkyňa podľa agentúry AP taktiež uviedla, že americké opatrenia sú "obzvlášť nepochopiteľné" vzhľadom na skutočnosť, že Rusko a Ukrajina sa vo štvrtok v princípe dohodli na tranzite ruského plynu cez ukrajinské územie.

Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok návrh zákona o výdavkoch na obranu, súčasťou ktorého sú aj sankcie v súvislosti s plynovodom Severný prúd 2.

Plyn z Ruska

Plynovod Severný prúd 2 by mal byť hotový do konca tohto roka a podobne ako Severný prúd 1 bude popod Baltské more privádzať zemný plyn z Ruska do Nemecka.

Proti jeho výstavbe sú predovšetkým USA, ale aj niektoré krajiny EÚ, lebo sa obávajú, že Rusko využije dodávky plynu ako páku na západoeurópske krajiny, ktoré sú od dodávok ruského plynu závislé.

Americkí politici takisto poukazujú na to, že plynovod Severný prúd 2 umožní Rusku ľahšie odstrihnúť od plynu Ukrajinu, ktorá je aktuálne kľúčovou tranzitnou krajinou pre dodávky do Európy.

USA už v lete pohrozili sankciami voči firmám, ktoré sa na výstavbe plynovodu podieľajú.